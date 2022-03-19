據勞動部近日公布的「工作場所就業平等概況調查」，無論男性或女性受僱者，皆有超過7成5的勞工認為應放寬以「日」或「小時」彈性使用育嬰留職停薪，主因為「可更彈性運用以照顧子女」。

與此同時，勞動部的「僱用管理就業平等概況調查」發現也有47.1％的事業單位同意放寬法令讓勞工以「日」或「小時」讓勞工彈性運用育嬰留職停薪。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，如以民間團體倡議把最長2年的育嬰留職停薪改成按「日」或「小時」，並且在兒童滿8歲前可以運用，意謂生育孩子後平均每年多出91天的時間休假，且特定情況下雇主不得拒絕、並且可以臨時申請，事業單位如要調度人力勢必會遇到困難。

黃維琛說，去年曾經邀集勞方、資方及學者討論此事，其中有資方反應如果是如工廠等三班輪的行業，一旦新增時間零碎化親職假，資方恐怕難以在短時間內找到替代人力。

民間團體倡議在性別工作平等法中新增「親職假」，並用就業保險給付6成月投保薪資津貼，勞動部推估，新增親職假會增加勞工申請意願，若以2020年勞保局統計推測，實施親職假津貼後，光是育嬰留職停薪津貼及親職假津貼支出全年支出會上看280億，就業保險費率恐怕要再調整。

「不否認親職假可能會對無法工作生活平衡的勞工有激勵生育的效果」，中正大學法律學系教授鄭津津認為，但對雇主而言，現行育嬰留職停薪因為期間較長，雇主比較好運用「定期契約」聘僱職務代理人，但若為按日或小時的親職假，雇主可能難找到人替代、人力會面臨吃緊，反而盡量不聘用有生育小孩的勞工，使育有孩子的勞工更難找到工作，勞工可能乾脆不生小孩，再加劇少子女化，若沒有規劃配套措施恐怕會「愛之適足以害之」。