劉詩詩和吳奇隆結婚7年，育有一寶貝兒子「步步」，婚後恩愛如昔的兩人，是演藝圈模範夫妻，未料日前卻遭瞎傳已在辦離婚手續，夫妻聯合發聲明否認謠言，近日有疑似是在一線工作的醫護人員，透露巧遇劉詩詩一家三口來做PCR檢測，並曝光他們私下真實互動。

有網友發文透露，劉詩詩和吳奇隆帶著兒子去做PCR檢測，身為一線醫護人員的原PO，剛好可以近距離接觸兩人，因此相當興奮和激動，並大讚劉詩詩很漂亮、吳奇隆很帥。

而該網友也表示，因為礙於自己職業的關係，不能表現過多的喜悅，所以也沒有要簽名和拍照，認為自己能幸運看到他們就好，不要打擾。有網友詢問有沒有遇見「步步」，原PO也透露步步長得很像媽媽，而且相當乖且有禮貌，做完檢測還會連忙說謝謝，可愛奶音讓工作人員都融化了。

網友稱巧遇劉詩詩和吳奇隆帶兒子做檢測。(圖／取自微博)

不過因為原PO沒有曝光任何照片，只有放一張她幫路人做檢測得照片，證實自己是在一線工作的醫護人員，但仍有不少人認為是假的，也有人認為她不應該曝光劉詩詩一家的隱私，在網路引起熱議。

日前網路流傳劉詩詩和吳奇隆已在辦離婚手續，吳奇隆先是透過工作人員否認，之後火速換上秀婚戒頭像駁婚變，之後夫妻倆共同發聲明，「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」，並轉發律師聲明，表示已經向造謠網友提告。