近日托育政策催生聯盟近日與民進黨立委林淑芬、吳玉琴、洪申翰、范雲等人合作推出性別工作平等法、就業保險法修正草案，希望比照瑞典在孩子8歲前可以申請最多2年、730天的可用「日」或「小時」的「親職假」並與現行的「育嬰留職停薪」合併計算，增加勞工運用彈性，其中前6個月、180天也是比照現行育嬰留職停薪津貼由就業保險支給月投保薪資6成的津貼。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，因此提議比照瑞典推出「親職假」，讓受僱勞工可以選擇按天或小時休假，增加照顧孩子的彈性，也使工作與生活更加平衡。瑞典的有給親職假達480天，其中390天可領取8成的薪資，剩下的90日則得領取定額補助，而子女滿 8 歲或上小學一年級前，父母可再請無薪的親職假照顧孩童。

劉毓秀說，此次勞動部調查的事業單位育嬰留職停薪「同意」按「日」或「小時」的比率比起想像中來的高，有近5成的事業單位同意，尤其事業單位規模越小的同意比率越高，與過去思考的規模越小單位調度人力越困難不太一樣，「政府應開始著手研議相關措施」。

依勞動部最近一次的「育嬰留職停薪期滿復職關懷調查報告」指出，育嬰留職停薪期滿勞工返回職場工作適應有困難者達26.3％，並以女性、平均申請期間較長者比率較高，如申請2年育嬰留職停薪的勞工中有47.4％反映適應有困難。

中正大學社會福利系副教授王舒芸認為，從北歐國家的經驗可以發現，彈性的親職假制度設計有助於父親一起投入育兒行列，而父親如果在孩子很小時一起投入，也會更容易上手、不會害怕照顧孩子，而用「日」或「小時」申請也增加公司人力調度方便，此外，對女性而言彈性申請親職假返回職場的適應度也會較佳。

育有2寶的鄧小姐，雖然曾經請過育嬰留職停薪，但她認為如果改成用「日」或「小時」的「親職假」，對工作與生活平衡有很大的幫助，她說，其實也有看到部分未生育的朋友，就是看到生育後的勞工往往難以兼顧工作及家庭、甚至忙到焦頭爛額，因此在工作及生育之間選擇工作，如果能夠新增彈性運用的「親職假」，勢必會對生育有所助益。