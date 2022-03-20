【愛傳媒特約記者吳思賢報導】經濟風暴可能出現嗎？起因是一場超完美風暴正在襲向營造業？

有營造相關業者指出，本周鋼筋價格已平了2008年8月的價格，本周一(3/14)豐興鋼鐵調漲鋼筋盤價1400元/噸，廠交價SD280鋼筋 23800元，豐興3/14開盤後售出1.5萬噸後即封盤不接單。

業者表示，下周一(3/21)預計仍上漲，漲幅雖不至於像本周，初步預計上漲300~400元/噸，有趨緩的情勢，但總體鋼鐵價格往上格局不變。

根據這位業者的觀察，短期預估不易直接攻上史上最高價32500元/噸(2008.06)，但此種漲幅，的確會讓沒有做好風險控管的營造廠與建商面臨違約風險風險。

在預拌混凝土的部分，依據主計總處的預拌混凝土指數，2008年7月為114.87，這是金融海嘯時相對高點，但是2019年的4月早已超過了此點，在今年2月已達140.71。

業者表示，大家以為這已經很高了嗎？不是，高點還沒有來！現在預拌混凝土業，面臨國際煤炭上漲，致使水泥燒製成本因而上漲，而且目前部分水泥窯還在修窯中。政府為了抑制水泥價格上漲，調降水泥貨物稅由320元/噸降至160元/噸，但是僅至4/30止，5月份是否會延續仍不得而知。除此之外，讓業者憂心的問題還有，水泥業減碳議題還尚未發酵。

業者指出，混凝土膠結材料中之爐石粉，其佔國內生產量約五成之生產廠商中聯資源，報價也早已蠢蠢欲動。而膠結材料中的飛灰，也因火力發電逐年被要求降低，其價格上漲的議題也浮上3檯面。不只這樣，還有還有砂石、油價(運費)、電費等。

再來，政府開始掃蕩自用預拌車違規做營業使用，開罰80萬元的罰鍰事件，也提高了外車混凝土的運費。

業者憂心指出，或許於今年年底台北就可以看到4000psi混凝土到4000元/m3，即1磅1元的價格，這樣下去，重大公共工程更加難以發包，而得標時無物價調整機制之合約，其營造廠違約的風險，將會大大地加高。

業者感嘆表示，以上都還沒有說到缺工的議題啊！後續只能繼續觀察下去！