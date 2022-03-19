新冠肺炎在全世界大流行，但有些長時間接觸確診者的人卻不會被感染？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒以英國研究為例，指出3種人很可能不會感染新冠病毒，包括過去曾感染其他冠狀病毒、曾感染H1N1新型流感並康復的人，以及有「特殊基因」突變，形成天然免疫力的人。

黃軒今（19日）在個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》表示，經常有記者詢問，有些人明明是新冠肺炎確診者的親密接觸者，但卻沒有被感染。對此，他整理全球科學家的研究報告，指出3種人很可能不會感染新冠病毒。

黃軒提到，英國牛津大學曾進行「人體挑戰試驗」，將沾有新冠病毒的棉籤，放進參加試驗的34名參與者鼻子裡1分鐘，並住進醫院隔離17天，期間參與者無任何症狀且感染風險為零即可出院，但出院後還會進行至少8次的追蹤調查。

試驗結果發現，34名接觸新冠病毒的參與者中，有16名在研究期間沒有感染新冠病毒，且多次檢測結果皆為陰性。

有科學家認為，過去曾感染過其它冠狀病毒者，因為獲得「免疫記憶（曾入侵體內的病原體再度入侵時，能快速辨識及排除該病原體的機制）」，所以當新冠病毒進入身體時，免疫系統就會立刻產出抗體並清除病毒。

瑞典研究新冠病毒蛋白質的科學家也發現，病毒中刺狀蛋白（Spike Protein）的氨基酸序列，部份和2009年流行的H1N1新型流感病毒序列相同，認為曾感染H1N1新型流感後康復，並獲得免疫力的人，可能不會感染新冠病毒。

除此之外，也有科學家認為這與還未發現的「特殊基因」有關。黃軒解釋，在以往的病原體研究中，發現有些人體內的某個「特殊基因」可能發生突變，因此形成天然免疫力，例如有些人的免疫細胞蛋白質CCR5發生突變，因此愛滋病病毒（HIV）無法入侵體內。