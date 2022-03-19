高雄巿區鍋物店19日晚間9時許驚傳槍響，2名男子疑似在外談判一言不和，其中1人走進店內朝對方連開數槍，槍聲大作嚇壞民眾，被害黃姓男子中彈後緊急送醫急救，槍傷集中在上半身，嫌犯作案後隨即逃逸，警方已漏夜緝凶。

高雄市新興區六合路1家知名連鎖鍋物店，19日晚間9時30分許突然傳出連續槍響，槍手闖入店內後，直接朝1名38歲黃姓男顧客近距離開槍，黃男手臂、胸口等至少2處中彈，現場血跡斑斑，行凶男子犯案後，隨後快步逃離現場。

當時店內外都還有人，目睹整起槍擊過程，嚇壞不少人，現場尖叫聲四起。警方初步調查，嫌犯疑似與黃男在店外談判起爭執，隨後黃男走入店內，凶嫌怒氣未平，持槍追入，在眾目睽睽下，槍口直接瞄準黃男至少開了2槍。

高雄巿警察局長黃明昭第一時間趕赴現場，對於嫌犯在公共場合、人潮聚多的地方開槍，讉責暴力、人神共憤，強調高雄巿絕不允許任何暴力發生。初步了解，整起槍擊案是車行間的買賣糾紛，已鎖定特定對象追緝當中。

對於引起公眾驚嚇，被問到要不要為治安道歉，黃明昭表示，讓民眾在用餐時候遇到暴力事件而感到害怕，對巿民真的很抱歉。至於傷者情況，他說，據醫院回報，人已經恢復意識，沒有生命危險，現仍在治療中。