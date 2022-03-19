B2 stealth bomber has crash landed. Now 19 in service. pic.twitter.com/kEc8FA4DDb — Jason Jones (@DPRKJones) September 17, 2021

《國防新聞》（Defense News）18日報導，美國空軍近期公布事故調查報告，稱2021年9月發生的B-2戰略轟炸機意外，是因為該機液壓系統發生故障後，有2根老舊彈簧的張力不足，使左側起落架無法固定，導致昂貴的B-2「雷殘」，估計維修成本至少為1010萬美元（約新台幣2.87億元）。

根據報導，這架被命名為「喬治亞精神號」（Spirit of Georgia）的B-2，隸屬於第509轟炸聯隊（509th Bomb Wing）的第393轟炸中隊（393rd Bomb Squadron），2021年9月14日於密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）降落時，在跑道上「雷殘」，導致左側機體嚴重受損，估計維修成本至少為1010萬美元，且還須進一步檢查左翼內部結構的損壞情況。

美軍調查報告指出，該機當天進行第3架次的飛行訓練時，先是液壓聯軸器（hydraulic coupling）因金屬疲勞受損，導致2套液壓系統的液壓油皆迅速流失；飛行員在系統警示響起後立即返航，並啟動緊急起落架伸展裝置（emergency landing gear extension），讓起落架在失去液壓系統下也能就位。

但當時卻有2根彈簧的張力不足，無法將起落架推至完全鎖定位置，導致「喬治亞精神號」在降落時，左側起落架因衝擊而縮回機內，讓左側機身在滑行中與地面直接接觸，因而嚴重受損。

根據美國空軍調查，這2根彈簧能產生的張力，較其原始設計低約11%，且已至少10年未被更換過，甚至可能自出廠以來便維持原樣。因為美國空軍2018年才更改B-2的維護規定，要求上述彈簧每9年更換1次，但「喬治亞精神號」早已於2014年完成進廠大修，當時空軍尚未提出定期更換該彈簧的要求。