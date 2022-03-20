日本鈴木汽車計畫投資1,500億日圓，在印度設立電動車與電池工廠，最快在2025年就可加入投產行列。

日本首相岸田文雄周六（19日）訪問印度，並與印度總理莫迪會面。然而鈴木這項投資案將是岸田文雄未來5年在印度投資5兆日圓計畫的一部分。鈴木決定將在印度設立電動車生產線，並最快在2025年進行量產。