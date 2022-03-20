鈴木將投資1,500億日圓 設立電動車與電池工廠 00:192022/03/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本鈴木汽車計畫投資1,500億日圓，在印度設立電動車與電池工廠，最快在2025年就可加入投產行列。 日本首相岸田文雄周六（19日）訪問印度，並與印度總理莫迪會面。然而鈴木這項投資案將是岸田文雄未來5年在印度投資5兆日圓計畫的一部分。鈴木決定將在印度設立電動車生產線，並最快在2025年進行量產。 保時捷提高電動車銷售目標 將推油電版911 特斯拉電池頻出包 自救會向消基會投訴 #鈴木 #日圓 #電動車 #電池工廠 #印度設立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福特加速推進電動車計畫 2024年在歐洲將推7款新車 10:432022/03/15 財經 黃色巨龍超吸睛 陳井寮堤防可與黃花風鈴木並肩 人潮滿滿 12:312022/03/16 生活 《國際金融》憂聯準會升息 日圓貶破118 10:582022/03/15 財經 避免電動車格遭占用 中市4月擴大實施累進計費 18:022022/03/17 生活 2022 World Car Of The Year 世界年度風雲車前三強出爐 首次全由電動車爭奪大獎！ 14:012022/03/18 汽車情報-汽車新聞 台達電斥資億元 攜手台大成立聯合研發中心 14:452022/03/18 財經 凱迪拉克首款電動車Lyriq下周開始投產 15:192022/03/16 財經 嘉縣陳井寮堤防黃花風鈴木 滿開迎賓 04:102022/03/17 地方新聞 保時捷衝電動車 升銷售目標 04:102022/03/19 全球財經 台版「目黑川」中市潮洋溪綻放粉紅色風鈴木 17:392022/03/18 寶島 南彰化木棉花、黃花風鈴木綻放 周末賞花再逛市集音樂會 19:262022/03/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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