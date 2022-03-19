中國大陸爆發新一波疫情、北京若在俄烏戰爭中支持莫斯科恐遭西方制裁等疑慮，外國投資人爭相拋售大陸持，今年前三個月拋售金額創下60億美元（約新台幣1702億元）的新高紀錄。

英國《金融時報》報導，本周稍早，上海、深圳等主要城市的確診病例數激增，衝擊大陸股市，在北京當局透露將採取有利市場的措施後，只有陸資再度進場。

安本資產管理公司投資主管Pruksa Iamthongthong表示：「過去兩周，中國股市處於完美風暴中，全球投資人信心低落使市場持續波動」。路博邁集團（Neuberger Berman）投資組合經理人Pat Lu指出，當我們擔心市場時會考慮風險，現在就是這種情況。

大陸股市今年跌跌不休，滬深300指數目前只比2019年底時略高4%，追蹤在紐約上市大型科技股的那斯達克金龍中國指數已跌掉25%。

外資從7日起開始透過「滬港通」和「深港通」出逃，本周加速撤離，18日收盤時，累計今年來淨賣出近人民幣40億元（60億美元），是該連通機制2014年啟用以來外流最多的一季，反觀2021年透過該機制，外資淨流入高達人民幣4300億元。