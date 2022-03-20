3月20日為聯合國大會決定的年度國際幸福日，旨在使世界各地的人們意識到幸福在生活中的重要性，近期法國時尚藝術大師 Jean Charles de Castelbajac (JCC) 與時尚品牌班尼頓Benetton攜手推出 IN LOVE WE TRUST 相信愛聯名系列，Paul Smith 支線 PS Paul Smith 於 2021 年首推 Happy 系列也剛滿一週年，兩品牌設計師皆希望透過服裝傳遞歡樂的氣息。

PS Paul Smith Happy系列憑藉繽紛色調和舒適個性持續傳遞積極的生活哲學。（PS Paul Smith 提供）

PS Paul Smith 藍色紮染Happy棒球帽，4500。（PS Paul Smith 提供）

PS Paul Smith 藍色Happy短T，4500。（PS Paul Smith 提供）

Paul Smith 支線 PS Paul Smith 特別於幸福日前夕，由愛爾蘭導演Leonn Ward拍攝系列訪談短片，片中多位街頭素人對於快樂的定義皆不同，但種種答案都成為品牌 PS Paul Smith的Happy系列靈感泉源，該系列色彩繽紛、易於穿脫、簡單好搭，是一個旨在為美好日常增添活力色彩的輕鬆系列。

Benetton x JCC配色綁帶卡其風衣外套 ，1萬9800元。（Benetton提供）

Benetton x JCC 愛是光芒針織衫，5700元。（Benetton提供）

Benetton x JCC 色塊拼接襯衫，5700元。（Benetton提供）

Benetton與JCC推出的「相信愛」聯名系列，該系列塗鴉選擇 60 年代末期的仲夏美國夢作為敘事主題，而藝術家則重新利用美國國旗的獨立精神與經典人物「米奇」重新演繹，以更柔和的色調、結合班尼頓多彩活潑的品牌精神，重現世界和平及正向傳播愛與希望。