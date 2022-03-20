3月20日為聯合國大會決定的年度國際幸福日，旨在使世界各地的人們意識到幸福在生活中的重要性，近期法國時尚藝術大師 Jean Charles de Castelbajac (JCC) 與時尚品牌班尼頓Benetton攜手推出 IN LOVE WE TRUST 相信愛聯名系列，Paul Smith 支線 PS Paul Smith 於 2021 年首推 Happy 系列也剛滿一週年，兩品牌設計師皆希望透過服裝傳遞歡樂的氣息。
Paul Smith 支線 PS Paul Smith 特別於幸福日前夕，由愛爾蘭導演Leonn Ward拍攝系列訪談短片，片中多位街頭素人對於快樂的定義皆不同，但種種答案都成為品牌 PS Paul Smith的Happy系列靈感泉源，該系列色彩繽紛、易於穿脫、簡單好搭，是一個旨在為美好日常增添活力色彩的輕鬆系列。
Benetton與JCC推出的「相信愛」聯名系列，該系列塗鴉選擇 60 年代末期的仲夏美國夢作為敘事主題，而藝術家則重新利用美國國旗的獨立精神與經典人物「米奇」重新演繹，以更柔和的色調、結合班尼頓多彩活潑的品牌精神，重現世界和平及正向傳播愛與希望。
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