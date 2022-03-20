《前進戰略高地》

根據烏克蘭機構最新民調顯示，高達86.6%的俄羅斯人支持政府進攻其他國家，讓這些國家捨棄對烏克蘭納粹的支持，為何會如此呢？前立委蔡正元表示，俄羅斯支持普丁打烏克蘭有3個原因：俄羅斯總統普丁演說的話術不輸烏克蘭總統澤倫斯基，以及普丁把烏克蘭政府都描繪成納粹及靠著北約的武器，要來攻打俄羅斯，作為一個俄羅斯人怎能不支持。

蔡正元19日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，普丁打烏克蘭，在俄羅斯是獲得絕大多數的支持，第一個原因，普丁的演講話術不輸給澤倫斯基；第二，普丁把現在的烏克蘭政府都描繪成納粹，俄羅斯人最痛恨的就是曾經幾乎讓他們滅亡的納粹，教訓烏克蘭已經鼓動了很久；第三，普丁把烏克蘭描述成靠著北約的武器，要來攻打俄羅斯、威脅俄羅斯的安全，作為俄羅斯人怎能不支持。

蔡正元舉例表示，在美國、德國的俄羅斯音樂家，寧可被開除，也不表態反對普丁，俄羅斯的民族主義不輸給烏克蘭；反而烏克蘭的民族主義被切割開了，烏克蘭的人口結構，俄羅斯族多一點，打的是內戰特質，不完全是國家跟國家的戰爭。烏克蘭境內20％的俄羅斯人，是跟俄羅斯軍隊站在一起。

根據烏克蘭機構「Active Group」最新民調顯示，高達86.6%的俄羅斯人支持政府進攻其他國家，讓這些國家捨棄對烏克蘭納粹的支持；40.3%則贊成使用核武；另外，75.5%贊成下一個要對付的國家是波蘭。