台中市19日晚上11時23分發生三級地震，市長盧秀燕在臉書發文關心市民，也報告台中市震度與情況，霧峰區震度3級、市區震度2級，均未接獲相關災情通報。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

台中市19日晚上11時23分發生三級地震，市長盧秀燕在臉書發文關心市民，也報告台中市震度與情況，霧峰區震度3級、市區震度2級，均未接獲相關災情通報，台中捷運綠線確認號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車於月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，正常行駛，持續關注。

「地震！」台中市民今晚11時23分都明顯感受地牛翻身，盧秀燕馬上在臉書發文表示，剛剛發生地震，大家還好嗎？請報平安，秀燕第一時間已立即請各局處、轄區掌握情況，隨時回報在留言區裡。

盧秀燕也向市民報告，台中市霧峰區震度3級、市區震度2級，消防局指揮中心及各大隊目前均未接獲相關災情通報。消防局持續密切注意地震狀況。

此外，台中捷運公司已確認號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車於月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各車站檢視站體，目前皆正常，持續關注。