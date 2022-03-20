現代女性經濟自主，也善於獨立思考，不婚不生大暴增，儼然成為時下新趨勢、新選擇，用來呼應當前廣告流行語：「認真的女人最美麗！」、「其實一個人過也很好～」、「女人，要記得多愛自己一點！」

只是，今天男女真的平等了嗎？以今（111）年兩性「同酬日」來看，似乎還有一段路要走，女性需比男性多工作近2個月才能達到全年總薪資相同，這也是不小的比例，尤其受到新冠肺炎疫情的影響，女性受僱員工占比較高的飯店餐飲業，其時薪遠低於男性受僱員工占比較高的製造業，而這也是讓男女平均薪資拉大的主要原因。

相同年薪女性需比男性多工作58天

到底男女平均薪資的差距有多大？根據主計總處最新統計顯示，台灣女性平均時薪為新台幣304元、男性為361元，其間的薪資差距為15.8％；換句話說，女性必須比男性多工作58天，才能達到男女平等、全年總薪資相同。（計算公式：1年365天Ｘ15.8％≒58天）。

所謂的「同酬日」只是一個象徵性的日子，主要是為了突顯男女平均薪資的差距，用以表示女性在前1年工作1整年後，還需要「額外」工作幾天才能達到與男性前1年工作1整年「相同」的總平均薪資？需特別留意的是，這實際的日期會依照不同年份、不同國家而各有不同。

以台灣為例，今年的「同酬日」為2月27日，根據去（110）年台灣女性平均時薪為304元，與台灣男性平均時薪361元差距15.8％，女性需額外工作58天，才能達到男女平等、全年總薪資相同。

根據行政院性別平等處統計資料顯示，109年國內45至64歲的中高齡女性勞動力參與率為52.3％，創下近10年來新高紀錄，其中45至49歲、50至54歲、55至59歲、60至64歲等各年齡層皆較以往上升，加上台灣女力崛起程度在亞洲國家可說是佼佼者、幾乎與歐美國家並駕齊驅「台灣女力新時代正崛起！」

隨著近來國內女性勞動力參與率逐年提升，顯示女性經濟自主能力隨之攀升，且愈來愈多女性選擇以保險來規劃個人保障並累積資產。

小花平台保險顧問提醒，女性身處不同職場領域為了夢想而發光發熱的同時，尤其不要忘記為自己規劃完善的醫療保障、轉嫁無法預期或是控制的風險，「好好照顧自己，也是愛家人的表現，在沒有後顧之憂的情況下，才能繼續做自己喜歡的事，讓夢想持續發光發熱。」