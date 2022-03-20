奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享3/21～3/27星座運勢，雙子座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外水瓶座事業運需要留意，處女座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、天秤座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊自信心下降，手邊瑣事增多，很多事必須要親手處理，但卻因為失去自信，讓自己顯得有點喘不過氣。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友感覺壓力不堪負荷，開始想要停下腳步休息，手邊許多事情進度將會停滯。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

下周雙子朋友感到開心、愉悅，整個人看起來很清新，也能告別過去一段時間的煩惱。事業上往成功方向前進，手邊繁重的工作有望告一個段落。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友的物慾明顯提升，觀察力變弱，心靈層面空虛許多。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友受夠了緩慢的步調，行動力變強，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯喔！

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女的朋友顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到恐懼，導致於斷送許多好機會。感情方面顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致信任度不足，建議放下猜忌，相處上簡單一些比較好。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

下周天秤朋友各方面都很平穩，對周遭都感到十分滿意。感情穩定發展，讓雙方都安心許多，適合在此刻提出承諾。

▍天蠍座

整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法，在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓天蠍朋友情緒受到影響。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手朋友能靈活掌握且妥善運用能力，讓自己感到萬分安心，自信心提升許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友感到穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都開始趨近於平靜，內心感覺踏實許多。正財運不錯，可以多加留意職場前輩帶來的投資訊息，有望幫自己賺些零用錢。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友顯得渾噩許多，失去自制力，不太懂得如何規劃自己，事業方面要留意，付出與收穫不成正比，自信心開始動搖。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周需多花心思留意細節，否則恐會因為疏忽而犯錯。正財運不佳，要節制花費，並注意突然其來的金錢支出。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】