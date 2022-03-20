2022年地方大選即將開跑，除了政黨運作全面啟動外，國安系統也高度關注選舉金額大量流動可能帶來的風險。3月9日，法務部長蔡清祥宣示，將防範虛擬貨幣擾亂選情，指示調查局人員全力查察。

境外交易 現行法令難管轄

《財訊》報導指出，法界人士透露，虛擬貨幣具去識別、匿名特性，許多博弈業透過虛擬貨幣洗錢，選舉期間地下賭盤盛行，法務部也密切監控境外勢力透過虛擬貨幣贊助特定候選人，影響選情。

不過，令法界人士擔心的是，虛擬貨幣洗錢樣貌日新月異，但目前台灣能夠依循的法規及罰則並不清楚。這兩年被檢警鎖定的新力旺集團總裁莊周文，涉嫌以線上博弈平台洗錢海撈594億元遭到起訴，相關證據顯示他掌握虛擬貨幣交易平台，並透過該平台將博弈業獲利虛實整合套現，過程中許多酒店妹也透過他進行虛擬貨幣投資，全都血本無歸，但在現行法令下難以約束。

根據《財訊》報導，莊周文去年底交保時高調受訪，主張他在台灣沒有博弈交易，沒有客人、沒有金流，怎麼會有洗錢可能？幣圈人士指出，以台灣現行法令，若莊周文用虛擬貨幣在境外交易，法令確實難以管轄；就算可以管轄，以現有法令，最高罰鍰是1000萬元。這樣的罰則，可能讓很多人甘冒風險。就有合法交易平台工作人員勾結工程師，向投資者主張已經開發出套利工具，讓投資人委託平台代操，等到虛擬貨幣統統入手之後捲幣潛逃，製造資金流向斷點，增加司法單位查緝困難。

《財訊》報導指出，根據行政院洗錢防制辦公室的報告，近年來台灣5大虛擬資產犯罪態樣，包含詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財（含電腦勒贖軟體）、強盜、竊電挖礦，其中詐欺占大宗，勒索都針對大型上市公司，研華、仁寶、華芸科技等都遭到駭客勒索。自2020年1月至2021年9月止，虛擬資產投資詐騙（含假借虛擬資產名義之投資詐騙）案件數達5200多件，詐騙金額高達28億元，顯示虛擬資產成為犯罪集團詐騙洗錢的工具之一。

虛擬通貨反洗錢協會理事長簡書永指出，台灣在《洗錢防制法》之下，於去7月已針對虛擬貨幣交易公布子法《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》；不過，法令面臨3個挑戰。