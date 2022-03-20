今天是24節氣的春分，春夏陽氣逐漸交接，日夜時間等長。尤其台灣地處亞熱帶，溫度逐日上升，間許夾雜春寒春雨，人體為了因應季節轉換，容易感覺疲倦、提不起勁而陷入「春睏」。以中醫角度來說，「春不養夏易病」，要避免春睏傷身，更是從現在起要早睡早起、別熬夜、少生氣動怒，避免情緒波動。

●春分養生靠4字：快樂開懷

緻宸中醫診所高羿宸醫師指出，相較於寒冬，春暖時節人體血液循環顯得旺盛，身體激素也在高峰期，情緒最易起伏不定。因此養生重點會在保持心情輕鬆、樂觀，並注意內分泌失調、高血壓等健康問題。

營養學博士吳映蓉營養師指出，有些食物可以讓人心情愉悅、情緒穩定；預防醫學專家洛桑加參醫師也提到，從當季天然食材、走出戶外與春陽日照中，吸收大自然新生的正能量，最能有效提升自體免疫力。尤其每天大笑幾聲，更強化心肺功能，連帶讓心情跟著開朗起來。

春分養生首重平穩情緒，掌握身心「快樂開懷」要訣。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●打造健康居家 開運吉祥物首選綠色植物

想讓身心順暢運作一整年，洛桑醫師建議，還可以透過五感愉悅，像是視覺、嗅覺、觸覺等，強化副交感神經，讓應付日常忙碌與壓力的交感神經，不要過於亢奮。不管是嗅聞到花香、聽海浪聲、蟲鳴鳥叫、或是擁抱、按摩等，都是讓身心放鬆的好方法。

除此之外，趁著春天在室內添加綠色植物，像是虎尾蘭、吊蘭、萬年青、黃金葛等都是首選。不但可以淨化室內空氣，研究也證實，綠色可以緩減痛覺、降低壓力與緊張感，讓人恆常處於放鬆情境下。

洛桑醫師還提到，人們可以藉由觀察植物開枝散葉、開花，強化自己的潛意識，讓智慧無形中隨之展開。因此當感覺閉塞、提不起精神、陷入春睏、心靈也卡卡時，多看幾眼綠色植物，從它們身上汲取生命力量，會有意想不到的效果，堪稱是打開健康運的最佳吉祥物。