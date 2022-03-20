慢性腎臟病與高血壓控制息息相關，甚至可能加快惡化到洗腎的進展。臺北榮民總醫院教學部實證醫學中心主任鄭浩民醫師表示，高血壓會影響腎絲球過濾率的下降速度，一般正常人每年下降速度約1cc，血壓大於140 mm/Hg時每年會下降5cc，血壓超過180 mm/Hg時，每年下降速度更高達10cc。

「如果腎絲球過濾率只剩60，血壓又控制不好，有機會5、6年間就進展為需要洗腎！」

鄭浩民醫師強調，高血壓控制對腎功能影響重大，美國國家健康署（NIH）跟國家心臟肺臟血液學會（NHLBI）的《SPRINT》研究，是納入最多腎臟病患的研究計畫，結果顯示血壓控制在120 mm/Hg與140 mm/Hg，血壓低於120 mm/Hg者在未來心肌梗塞、中風、心臟衰竭的風險皆降低25%以上。

(圖/潮健康提供)

●降血壓6口訣SABCDE 改善生活型態

鄭浩民醫師指出，一旦發生慢性腎臟病，將增加血壓控制難度。高血壓影響腎功能，而腎功能異常又會導致血壓升高，兩種疾病如同惡性循環。因此，有腎臟病或高血壓，務必與醫師討論並配合治療與藥物調整，更要避免高鹽飲食，減少腎臟負擔。

(圖/潮健康提供)

生活型態改變是非藥物治療中最重要的部份，應掌握降血壓6大口訣「SABCDE」──S限制鹽份（Salt restriction）、A控制飲酒（Alcohol limitation）、B適當減重（Body weight reduction）、C戒除吸菸（Cessation of smoke）、D飲食控制（Diet adaptation）、E充足運動（Exercise adaptation），透過生活型態調整，幫助血壓降至健康範圍。

●高血壓新控制標準 130/80以居家血壓為主

愈來愈多證據顯示，血壓控制在130/80 mm/Hg以下，有助於減少中風、心血管疾病並保護腎臟功能。鄭浩民醫師表示，國內新版高血壓治療指引將調整高血壓控制目標值為130/80 mm/Hg以下，預計5月正式發表，並將居家血壓納入診斷與治療重要參考。

鄭浩民醫師解釋，從《STEP》等研究已發現「居家血壓」數值作為治療控制標的的重要性。量測血壓除了應採取「722」原則──每周7天起床與睡前各量測2次，以一周平均值作為標準，也改變過去以醫院血壓為診斷數據的作法。預計台灣是首先將居家血壓量測納入高血壓治療指引的國家。年紀大更要控血壓 避免高灌流傷腦心腎

民眾對高血壓控制有不少迷思，最常見的是「年紀大血壓會自然上升不需嚴格控制」，對此，鄭浩民醫師指出，血壓確實可能隨年紀而增加，但是不「應該」讓血壓持續變高。很多研究發現，老年人控制血壓得到的心血管風險降低好處與年輕族群相同。切勿輕信「吳氏血壓法」等網路謠言而忽視血壓控制。

另外，吃太多血壓藥導致洗腎也為坊間常見迷思。鄭浩民醫師提醒，血壓控制不佳才會需要透過藥物控制，並非吃血壓藥造成高血壓。如果有多重慢性病問題可與醫師討論調整藥物，現在已有複方劑型，最多有三種成份合併為一顆藥的方式，可幫助降壓效果，增加用藥控制順從性。

(圖/潮健康提供)

「很多人以為高血壓只與心血管疾病有關，其實大腦、心臟、腎臟，都容易因高血壓而傷害器官功能！」

鄭浩民醫師指出，腦、心、腎具有共同特性，都是「高灌流低阻抗」的重要器官。為應付各項生理功能，血液會在這些器官中持續灌流，高灌流就容易造成高損傷，受高血壓影響最為明顯。提醒國人務必將血壓控制在良好範圍，避免對大腦、心臟、腎臟造成不可逆傷害。