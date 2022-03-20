大腦退化是生命的自然過程，但健忘、反應遲鈍等症頭卻惱人。想常保大腦青春，究竟有哪些關鍵之道？市面上常聽到的重覆經顱磁刺激（rTMS）與靜脈雷射（ILIB）等技術，是否真有保健效果？

大腦是精密而神奇的器官，在大腦半球裡有高達1,000億個腦細胞，裡頭包含100億個腦神經細胞以及900億個膠質細胞，後者又可概分為星狀細胞、寡突細胞等。星狀細胞維持代謝恆定，寡突細胞則猶如絕緣體，可避免神經訊號流失，兩者共同輔助腦神經細胞網絡成功傳遞電生理訊號，讓人們的思考與行動成為可能。

正因神經細胞藉由電流傳送訊號，因此科學家也嘗試利用電流來調整腦部生理功能，重覆經顱磁刺激（rTMS）是其中一項醫療技術。

●rTMS經我國核准的適應症 目前僅憂鬱症

林口長庚紀念醫院神經內科部暨台塑生醫i醫健康診所主治醫師吳禹利在臨床上經常應用這項技術。在診間，他會先為患者戴上頭套，並且以筆在帽上標定需刺激腦部區域，再將電磁圈放在待刺激區域，以磁脈衝產生對應電場、引起腦細胞的電流傳遞，藉此調節特定腦區的功能。

美國學界90年代首先將這項技術應用於治療憂鬱症—刺激患者活性過低的左腦背外側額葉區域，使額葉連結的情緒中樞海馬迴被活化，因而有機會改善低迷情緒。美國食品及藥物管理局（FDA）於2008年核准rTMS應用於難治型憂鬱症患者，我國衛福部食藥署隨後於2018年核准這項儀器與技術在台灣上市，使用於「治療藥物治療反應不佳的重度憂鬱症患者」。

重鬱症，是目前國內唯一經政府核准rTMS可應用的適應症，而市面上將rTMS應用在其他病症的情形，是臨床醫師採取的「仿單標示外使用（off-label use）」。簡要來說，仿單標示外使用指的是：雖然政府尚未核准、產品標示也未載明可如何應用於其他特定疾病，但臨床醫師認為有必要，仍可處方患者這項治療。

「台灣的食藥署在核准新藥新療法方面，有時腳步比較慢。如果一項新藥新療法有充分文獻支持可用於其他適應症，甚至先進國家已核准用於其他適應症，那麼臨床醫師可能基於這些依據，將新的醫療技術應用在需要的病人身上，」吳禹利說。

●研究顯示應用有效的病症 醫師可能採「仿單外使用」

目前，在美國經核准上市的rTMS產品可應用於重鬱症之外，還包括強迫症、菸癮戒除等。由台灣臨床TMS腦刺激學會醫師群合著、2021年出版的《憂鬱是因為你的大腦生病了》一書詳盡介紹rTMS的機制與應用，書中進一步列舉文獻支持可應用的疾病還包括焦慮症、認知功能障礙、疼痛、巴金森氏症、中風後復健等。

另外，陸續有研究顯示電流刺激可能有助阿茲海默症、甚至輕度認知障礙的症狀改善，《神經、神經外科及精神病學》期刊近年一篇納入27個雙盲隨機對照試驗的統合分析進一步顯示，相較其他電流刺激術，高頻的rTMS對於這類患者的整體認知功能改善更有幫助，且阿茲海默症患者的反應優於輕度認知障礙者。

但同樣值得注意的是，這項技術並非萬靈丹，未必人人適用，且應用在不同疾病的文獻證據強度不一。一名北部醫學中心神經外科主治醫師受訪表示，rTMS產生的磁場深度頂多1公分，因此僅能作用在大腦表面的皮質區域，即使是治療目前經核准的適應症憂鬱症，要作用的目標區域距離大腦皮質約4~5公分；雖說人體的感覺與運動等複雜機制往往由許多腦區互相連結、刺激大腦皮質有可能活化深部腦區，但實際使用起來，未必每個患者都能產生良好的療效。

●靜脈雷射猶如血液日光浴 4種人不建議

談及保健抗老，市面上常聽聞的自費療法還有低能量靜脈雷射光療（ILIB）技術。

這種技術是利用波長632.8奈米的氦氖雷射光，用留置針引導注入靜脈、照射血液，猶如讓血液進行日光浴。吳禹利表示，雷射光照射後，紅血球會增加彈性與攜氧量、促進血液循環，此外還有助清除體內自由基、活化白血球及改善免疫力等效果，因而能改善血液性質、預防血栓、心肌梗塞及中風，同時促進大腦與全身器官維持活力。

在衛福部食藥署系統查詢氦氖雷射，可找到3款目前經核准上市的儀器，最早在1999年經我國核准可用於減輕疼痛、促進傷口癒合。如今臨床上的應用更廣，除了中風及心臟病輔助治療，還包括自律神經失調、慢性失眠、頭痛耳鳴、過敏性鼻炎、慢性疲勞症候群等。

不過，這樣的技術亦非人人適合，台灣物理治療學會常務理事、國泰醫院前物理治療師簡文仁提及，對光過敏的人、凝血功能不佳的人、懷孕婦女與使用心臟節律器者均不建議嘗試。

此外，並非每間醫療院所均採用這項醫療技術，國泰醫院復健科就未使用。要促進大腦與全身器官維持活力，簡文仁更推崇日常生活就能落實的經濟做法，他身體力行，如今年過6旬依然日日晨起至虎山健行，隨後再到運動中心游泳及水療，是活躍老化的絕佳代言人。

●保養大腦：運動、冥想、吃好、睡飽

要在日常生活中延緩大腦退化，吳禹利建議民眾培養4大好習慣：

1. 運動：運動時能引發相關神經區域的活性，因此規律運動有助這些區域的電訊號流暢傳遞且維持一定的靈敏度；運動還有助製造新的海馬迴細胞、增進記憶力，同時也能釋放改善情緒的神經傳導物質，一舉數得。不便運動的年長者可常做「健腦體操」，大致是讓右手拍打或碰觸左邊肢體、左手拍打或碰觸右邊肢體，因為右手的運動由左腦控制、左手的運動由右腦控制，因此交錯互動有助兩邊腦區同時活化。

2. 冥想：在背景波最低、干擾最少的時候思考，腦神經才能夠嘗試連結得更完整，因此專注有時能乍現靈光或帶來頓悟，建議經常冥想靜坐。

3. 吃好：均衡營養有助大腦常春，舉例來說，強調多蔬果、堅果、全穀類、適量魚肉、食用好油等地中海飲食，就被發現有助減少體內發炎、抗憂鬱症及阿茲海默症等。

4. 睡飽：在睡眠的動眼期階段，神經細胞間的間隙連接會微微開啟，裡頭的代謝廢物會流洩出，再由腦水沖淨；一個睡眠周期結束，下個睡眠周期再重複一次。因此睡得好的人，夜半可能如此「倒垃圾」兩三次，隔天神清氣爽，但睡不好的人隔天的專注或記憶力就大打折扣；一天睡不好無傷大雅，若長期睡眠不佳，「堆滿垃圾的房子就不能住人了」。