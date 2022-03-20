在烏克蘭總統澤倫斯基號召下，許多外國志願者抵達烏克蘭，準備對抗俄羅斯。

烏克蘭組建國際軍團對抗俄羅斯，不過是否所有外國志願軍都像南韓網紅李根大尉那樣身經百戰？有志願者透露，多數人完全沒有軍事訓練經驗，他們到了當地才發現遲遲等不到武器，呼籲要來參戰的外國熱血人士要做好心理準備，因為有可能最後只是變成炮灰，美聯社形容，這支國際軍團實際上就是一支「雜牌軍」。

俄軍13日空襲距離波蘭邊境僅25公里、烏克蘭西部城市亞沃利夫（Yavoriv）的「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center），造成35人喪命。「國際維和與安全中心」是烏克蘭訓練外國志願軍的基地，美聯社報導，在這裡受訓的瑞典志願軍索德（Jesper Söder）描述周日當天基地遇襲的景象：「完全地獄：火、大叫、痛苦，以及更多的炸彈及飛彈。」

圖為來自美國的志願者費柯爾（Michael Ferkol）。（圖／路透社）

目前已經抵達波蘭克拉科夫（Krakow）的索德表示，當時他帶著一組斯堪的納維亞人、英國人、美國人離開基地，越過邊境進入波蘭，他不確定究竟有多少國際志願者在基地受訓，推測有數百人。

索德本身曾在敘利亞作戰，與庫德族人一起對抗伊斯蘭國，不過他說，亞沃利夫的多數國際志願人士先前完全沒有軍事訓練經驗。

令人意外的是，部分志願人士抵達烏克蘭後才發現沒有武器、防護裝備或適當訓練，這支國際軍團缺乏組織，內部瀰漫著混亂。

圖為愛沙尼亞民眾準備進入烏克蘭加入國際軍團、對抗俄羅斯。（圖／路透社）

自願參軍的英國男子羅賓森（Matthew Robinson）表示，「現在一團亂，缺乏組織，如果你不是和一群有警覺性的人在一起，你很快就會陷入麻煩。」

羅賓森與一群外國戰士在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的郊區接受訓練，他描述受訓情形，「有多個軍團、大量假承諾、大量假消息」，甚至還有「巨大的語言障礙」，「這裡許多人沒開過槍。」

俄軍轟炸烏克蘭西部城市亞沃利夫（Yavoriv）的軍事基地「國際維和與安全中心」。

俄羅斯聲稱13日的空襲擊殺了180名傭兵，俄羅斯發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）更稱俄軍不會對烏克蘭境內的傭兵手下留情，將會追蹤外國傭兵的動向，並再次發動攻擊。美聯社評論，莫斯科的威脅加深了這群外國戰士所面臨的危險，現在這支國際軍團實際上就是一支「雜牌軍」。

令人擔憂的是，索德關於轟炸當天的評論，顯示這不是一起無差別攻擊，他說這場攻擊與他過去所經歷過的都不同，「他們確切知道要打什麼，他們確切知道我們的武器庫在哪裡，他們確切知道行政大樓在哪裡，他們用飛彈打中要害。」

外國志願者加入烏克蘭對抗俄羅斯的行列。

曾在美國陸軍憲兵隊服役的26歲美國人思凱（Jericho Skye）相當慶幸自己駐紮在基輔，逃過這場空襲，不過他對於至今仍拿不到武器感到憤怒，「我們對於身處戰鬥區的中央、幾乎每天都有炸彈落下，而我們卻只是因為官僚主義及行政作業而拿不到武器感到非常生氣。」

思凱說這是他的「第一場戰爭」，強調他是來「幫忙保護」，不是來做「後勤工作」。

圖為來自英國的外國戰士。（圖／路透社）

像他這樣熱血的人不少，報導指出，部分烏克蘭駐各國大使館被熱情的志願人士擠爆，例如烏克蘭駐巴黎大使館，就有許多來自法國各地的志願者填寫報名表。

曾在美國陸軍服役5年的芝加哥警察約澤福維奇（Harrison Jozefowicz）就辭掉警察工作，加入烏克蘭國際軍團，他稱自己受到「崇高」的動機驅使，「這裡發生戰爭罪行，數百萬難民逃難，我知道比起芝加哥警察局，現在這裡更需要我。」

儘管許多外國志士熱血沸騰，不過羅賓森仍警告志願者來之前要先為自己設定好限制，多方取得資訊，「因為你有可能很快就會被迫編進軍團、送到前線去」，「就算你意圖良善想幫助別人，但你基本上有可能變成炮灰。」