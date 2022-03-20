軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾3週，但俄軍卻仍無法奪取制空權，且持續在烏克蘭防空火力下出現損失；軍事專家指出，這是因為俄羅斯作戰準則與西方不同，且培訓和精確導引彈藥庫存不足，才導致其無法在俄烏戰爭中有效發揮作用。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）引述多名美軍現役軍官的研究指出，俄羅斯並未修改其對地攻擊戰術，仍經常在低空作業，導致一頭撞進烏克蘭軍方的防空火網之中，因此蒙受「重大損失」，並認為無論烏克蘭或俄羅斯，都將無法於基輔區域取得制空權。

奧地利軍事分析師古柏（Tom Cooper）指出，俄羅斯空軍的作戰準則與美軍不同，俄軍領導層級只將空軍視為類似「超長程火砲」的輔助角色，主要任務是在前線100英里（約161公里）的範圍內提供密接空中支援，不像美國空軍須深入敵方領土，打擊遠離前線的機場、長程防空系統等戰略目標，導致烏克蘭空軍仍有能力升空執行有限任務。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）則指出，大多數俄軍飛行員的培訓並不充足，每年飛行時數僅約北約國家飛行員的一半左右，也缺乏先進戰機模擬器，導致難以因應複雜戰場環境。

然而在密接空中支援任務上，俄羅斯也於烏克蘭戰場受挫。古柏和布朗克表示，由於2014年併吞克里米亞後遭到制裁，俄羅斯精確導引彈藥的生產能力受到打擊，加上缺乏自安全距離外識別與標定地面目標的戰術莢艙，導致俄羅斯戰機須掛載傳統空用炸彈或火箭，在低空、低速之下執行密接空中支援任務，使其更容易受到刺針（Stinger）等歐美近期多次提供給烏克蘭的單兵肩射防空飛彈攻擊，並進一步影響任務效率。