社會近來出現軍事訓練役役期過短的聲音，主張應延長為9個月、1年及1年半。國防部長邱國正日前表示，正在討論相關制度，若有定案會在公布後1年實施。行政院發言人羅秉成18日表示，役期適當延長，感覺是有高度民意支持，政府會審慎評估如何調整兵役制度。對此，前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖則是表示，評估時間一年可能也不夠，現在討論這個議題，是因應俄烏戰爭氛圍，是政治問題，而不是軍事問題。

羅秉成18日被詢及此事時表示，在自救也要自助的前提下，台灣目前的兵役制度重點是後備動員，自國防部全民防衛動員署成立後，改變教召制度，強化備戰能量。他說，兵役制度是否要適當延長，感覺是有高度民意支持，顯示民眾有共同心意要捍衛台灣民主制度，在全民團結下，政府會朝如何調整兵役制度方向，評估相關可行性。

根據《中評社》報導，楊念祖表示，若要恢復徵兵、役期延長，有很多面向需要考慮，例如過去營區解編還給國有財產局、兵力素質不同，要全新思考調配兵力等；加上現在也沒有軍法，萬一這些人不服領導要怎麼處置等。

對於役期延長，楊念祖分析，當初把10個月役期改成4個月軍事訓練，他當時是副部長，相關配套措施加上內政部等相關單位，在行政院開協調會，相關的法律都要相對修正，教育部也要增加全民國防教育的課程，才可以銜接4個月的軍事訓練役。他進一步說，現在需要這麼多兵源8萬或是10萬嗎？訓練要多長？要怎麼專業分工、怎麼分配等，要到什麼部隊？加上還要找教官來訓練，要重新配置訓練的人員，需要多少有經驗訓練教官，這也要重新編制，都需要配套措施。加上今天沒有軍法了，萬一這些人不服領導，問題很多要怎麼處置，不是這麼簡單役期要延長就延長，需要很多面向去支撐義務役，需要全盤考量。