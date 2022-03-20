行政院院長蘇貞昌屢在立法院反質詢，引發國民黨不滿，籲修法禁止。對此，蘇18日表示，「立法院過去把官員當狗罵的時代應該讓它過去」。蘇的說法引發熱議，中廣董事長趙少康小編則刊出一張「狗圖」，以狗的視角痛批民進黨執政不力，卻將過錯都推到「牠們」身上，籲動保團體出面發聲，諷刺意味十足。

蘇貞昌18日表示，立法院過去把官員當狗罵的時代應該讓它過去，且質詢的主動權在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得這立委太弱了。

對此，臉書粉絲專頁「康編碎碎念」19日發文，刊出一張柴犬怒目喊「終於換我當主角了」的圖片，內文以狗的視角直言：「可惡啊汪！本汪可能做得比這些官員還好啊！本汪又沒有搞出全台大停電，汪汪汪汪！本汪也沒有搞出3+11大破洞，汪汪！本汪更沒有逼大家吃核食萊豬，汪！本汪也沒有搞出斷交8國的大悲劇啊，汪汪汪汪！」

文章痛批，到底為什麼有人說不要把官員當狗罵，「本汪」做得可能還比這些官員好，說這種話的人根本在污辱狗，牠要求動保團體為牠們說點話。該文更以狗的口吻諷刺道：「為什麼污辱官員不是用『當貓罵』，而是用『當狗罵』！這是重貓輕狗的汪汪歧視！狗派站出來了啦！氣死本汪了，汪汪汪汪汪汪，可惡！」