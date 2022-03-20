具俊曄解隔出關了！ 火速直奔愛妻大S信義區住處

大S在本月8日閃婚20多年前舊愛「酷龍」具俊曄，隔日男方就跨海追愛飛抵台灣，入住一晚要價8000元以上的防疫飯店「瀚寓酒店」；經過10天的隔離，具俊曄在今（20日）凌晨搭車離開飯店，之後便隨即前往大S位於信義區的豪宅，進行7天的自主隔離期。

大S位於信義區的豪宅。（羅永銘攝）

具俊曄19日上午在工作人員的引導下，前往篩檢服務專車接受10天隔離期的最後一次採檢，具俊曄在看到等候許久的台灣媒體時主動揮手致意，結束PCR檢測後，更用韓文向現場媒體喊了句「謝謝」，全程面帶笑容的他看似相當期待與新婚妻子大S見面。

具俊曄在20日凌晨離開飯店後隨即抵達大S位於信義區的豪宅。（羅永銘攝）

具俊曄在20日凌晨離開飯店搭乘防疫計程車，前往大S位於信義區的豪宅。（羅永銘攝）

20日凌晨00點04分，具俊曄身穿藍格子襯衫搭乘防疫計程車離開瀚寓酒店，坐於後座的他親切的向現場媒體、粉絲打招呼，大批的媒體搶拍後座的他，整整花了5分鐘才順利離開；他也隨即前往距離2.2公里、車程不到10分鐘的大S豪宅，他在凌晨00點12分抵達大S居住的台北信義，並隨即開往地下停車場，將與20多年未見的大S碰面。