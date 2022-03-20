疑不滿調動保七總隊警官抗議稱把自己鎖槍櫃 01:102022/03/20 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保七總隊警官抗議自己錄影稱把自己鎖槍櫃，並提出8項要求，包括要求監察院調查。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保七總隊三大隊台中市西區駐地，1名警官疑似不滿被無理調動，自己拍攝影片稱，「遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，我現在是歷來第三位幹部，準備即將被調走，但是我沒做錯什麼....」等語，他表示對調動及處分不能接受，所以揚言進槍械室領槍彈，要對這次懲處案作出嚴重抗議。 該名警官提出8項指控，要求監察院調查，並稱「我真的不甘願，也不願再忍受無理處分委屈求全」，警方目前正在了解中。 動物屍體棄置堆滿地 金門民眾抗議凍未條 烏克蘭核電廠遇襲 澤倫斯基呼籲俄國人上街抗議 #警官 #調動 #保七總隊 #抗議 #無理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰爭啟示 國防部喊「國家自己防衛」未見中共兵力異常調動 20:032022/03/09 政治 雲林綠能業者擬砍樹種電 口湖民眾抗議 04:102022/03/16 地方新聞 普丁殺紅眼「自家人」也不放過 俄孩童高舉反戰遭捕畫面惹哭網 18:002022/03/02 國際 為變電所互槓！ 柯P反嗆台電：難道要我出動軍隊？ 12:502022/03/09 政治 養豬場興建偷偷來 上百崙背鄉親圍剿抗議 11:552022/03/19 社會 韓國新總統宣布這決定 外界憂：易被暗殺 20:492022/03/12 國際 國民黨擬暫停總質詢表達抗議 04:102022/03/15 政治要聞 北宜區間測速 百名車友揪團抗議 04:102022/03/01 地方新聞 口湖林地規畫太陽能發電場 民眾掛白布條抗議 15:172022/03/15 社會 國防部：台海周邊 共軍無異常調動 04:102022/03/10 政治要聞 美國跨性別泳將擊敗東奧銀牌 女選手頒獎台抗議 08:112022/03/19 體育 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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