保七總隊三大隊台中市西區駐地，1名警官疑似不滿被無理調動，自己拍攝影片稱，「遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，我現在是歷來第三位幹部，準備即將被調走，但是我沒做錯什麼....」等語，他表示對調動及處分不能接受，所以揚言進槍械室領槍彈，要對這次懲處案作出嚴重抗議。

該名警官提出8項指控，要求監察院調查，並稱「我真的不甘願，也不願再忍受無理處分委屈求全」，警方目前正在了解中。