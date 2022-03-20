高雄巿區鍋物店19日晚間9時許驚傳槍響，2名男子疑似車行買賣糾紛，其中1人走進店內朝被害黃姓男子連開數槍，38歲黃男中彈後渾身是血，被救護車緊急送醫急救，脫離險境。經警方漏夜緝凶，開槍許姓男子已在大寮落網。