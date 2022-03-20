高雄巿區鍋物店開槍 嫌犯大寮落網 01:102022/03/20 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿區鍋物店19日晚間9時許驚傳槍響。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿區鍋物店19日晚間9時許驚傳槍響，2名男子疑似車行買賣糾紛，其中1人走進店內朝被害黃姓男子連開數槍，38歲黃男中彈後渾身是血，被救護車緊急送醫急救，脫離險境。經警方漏夜緝凶，開槍許姓男子已在大寮落網。 用餐時間鍋物店槍響 高雄市警察局長道歉 台南街頭現安全帽大盜 走路怪異落網辯：我在夢遊 #巿區 #鍋物 #開槍 #大寮 #落網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券倒數優惠 「菇神首采鍋物」推滿千現折200吸客 19:352022/03/18 財經 高雄連鎖火鍋店驚爆槍響 男顧客胸口手臂中彈 兇手逃逸 22:352022/03/19 社會 搭賓士遭警開槍恐淪植物人 資深警：從後方開槍有討論空間 19:002022/03/11 社會 南韓軍隊扣越界漁船 向北韓巡邏艇開槍示警 15:382022/03/08 軍事 都更搶進 新莊舊巿區爆百億案量 04:102022/03/12 財經焦點 搶攻鍋物商機 王品青花驕4月插旗高雄 15:582022/03/08 財經 狠夫當兒子面殺妻換搭4次小黃設逃亡斷點 宮廟睡午覺落網 15:312022/03/17 社會 不滿發出噪音 大寮監獄管理員虐死人犯 判囚8年7月定讞遭撤職 18:592022/03/04 社會 台式火鍋拚創意 搶攻鍋物市場 17:042022/03/14 生活 麻辣火鍋店商標爭議 老鼎旺川味鍋物判還995萬元 17:132022/03/02 社會 欠債的更囂張！與債主口角竟開槍恐嚇 遭逮送辦 09:562022/03/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。