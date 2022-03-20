不少網友指出，若震央是旁邊的梅山斷層，恐會出現重大災情。(圖／Google Map)

南投19日晚間連續發生6起地震，其中23:23的規模5.1地震嚇壞中南部民眾，而根據氣象局地震報告顯示，晚間6起地震，震央全都是同一地點，位在南投縣竹山鎮，也引起熱議，有網友擔心日後會不會發生更大地震，還有人看地圖後驚呼，若震央是旁邊的梅山會更恐怖。

氣象局地震報告顯示，南投6震中，23:23規模5.1最為劇烈，其他五起則是規模在4以下的小區域地震，然而這6起地震全都位在南投縣府南方29至30公里處，即為竹山鎮，地震深度也都在14至15公里不等。

PTT上不少鄉民也擔憂，地震如此密集，未來幾天內會不會有更大規模地震，也有人慶幸震央是在竹山，而非旁邊的梅山斷層：「旁邊是梅山斷層 那才是魔王好嗎」、「梅山斷層震下去不是開玩笑的」、「希望是梅山斷層壓力釋放一個個放掉，不然不是開玩笑」。

事實上，在距今116年前，也就是1906年，台灣梅山曾發生規模7.1強震，當造成1258人死亡，2385人受傷，且由於接下來數日餘震不斷，導致救援工作數度停擺，嚴重妨礙搜救進度，為台灣史上傷亡第4慘重地震，此次地震更導致長約13公里的梅山斷層形成。