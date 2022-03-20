聯合國：俄烏戰爭至少847平民喪生 1399傷 08:402022/03/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）19日表示，俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭，截至3月18日已造成至少847名平民喪生，1399人受傷。 OHCHR表示，大部分傷亡都是由爆炸性武器肇致，諸如重型大砲、多管火箭系統以及飛彈和空襲轟炸等。 OHCHR指出，據信實際傷亡數字將會高出很多，因為它在烏克蘭境內雖有大量觀察團隊，但尚未能驗證多個嚴重受創城市的傷亡通報。 聯合國：俄烏戰已使至少816平民喪生 1333傷 中國常駐聯合國代表：籲俄烏衝突各方保持最大克制 防止更大規模人道危機 #OHCHR #傷亡 #聯合國 #47 #喪生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馳援烏克蘭 聯合國難民署：民間捐逾57億創紀錄 12:432022/03/15 國際 陸駐聯合國代表：任何生物軍事活動資訊線索 應高度關切 15:082022/03/19 兩岸 俄猛攻烏克蘭西部 逃亡人數創二戰以來新高 08:562022/03/15 國際 援助烏克蘭難民 台灣再捐贈中東歐五國1150萬美元 17:172022/03/15 政治 俄控集束彈藥攻擊烏東釀23死 基輔否認 12:452022/03/15 國際 聯合國籲迅速行動 防俄烏戰使全球糧食體系崩潰 04:322022/03/15 國際 中國代表呼籲人權理事會關注美西國家在阿富汗殺害兒童罪行 08:352022/03/17 兩岸 聯合國人權理事會 中國代表：一國人權狀況不能以別的國家標準來衡量 更不能搞雙重標準 08:052022/03/18 兩岸 美最新軍援數天內運抵烏克蘭 含標槍和刺針飛彈 06:572022/03/20 國際 中國常駐聯合國代表籲 助阿富汗緩解人道和經濟危機 解凍資產歸還人民 08:062022/03/18 兩岸 聯合國推全球減塑條約 04:102022/03/20 產業特刊 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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