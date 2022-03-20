聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）19日表示，俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭，截至3月18日已造成至少847名平民喪生，1399人受傷。

OHCHR表示，大部分傷亡都是由爆炸性武器肇致，諸如重型大砲、多管火箭系統以及飛彈和空襲轟炸等。

OHCHR指出，據信實際傷亡數字將會高出很多，因為它在烏克蘭境內雖有大量觀察團隊，但尚未能驗證多個嚴重受創城市的傷亡通報。