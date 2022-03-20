DJ圓圓、歌手斯亞及Austin日前在福建省廣播影視集團主辦、台灣星采傳媒承辦及海澳華娛樂協辦的直播選秀主台中場活動擔任評審，台北場則是DJ圓圓繼續坐鎮、搭配本土劇演員何冠穎，互動默契十足。

DJ圓圓也分享她過去的經驗，曾經擔任電商主播帶過最妙的貨是「相親網的會員」，而本身ㄧ直維持單身狀態的她，在直播中竟ㄧ口氣說出30個單身的壞處，幽默又有效果的直播竟人數居高不下、直接衝上熱門排行榜！讓DJ圓圓哭笑不得，自嘲原來單身多年也能成為她的秘密武器。

另外在台北場的部分，圓圓非常印象深刻遇到一位奇葩的參賽者，一出場就持續對著空氣在做表演，唱歌時甚至走下台把麥克風給底下的觀眾不斷要大家一起唱，不理會評審及工作人會的指示，DJ圓圓身為主要裁判便趕快請這位參賽者結束表演，算是現場發生的小小突發狀況。

而台中場比賽評審之一的藝人斯亞也提到：「進入演藝圈15年，沒有想過自己有一天能當電商主播大賽的評審，如今因為自己也有在從事電商主播的工作，今天的評審邀請，好像讓自己的努力有被看見，覺得十分感謝跟開心。」