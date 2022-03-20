A-Lin近來釋出新歌〈我怨〉，唱片公司特別舉辦「A-Lin我怨憤怒屋體驗活動」，邀來當紅直播主丟丟妹搶先體驗。先前傳出丟丟妹的爸爸開賭場遭人洗劫千萬的社會案件，她昨澄清自家是開宮廟，不是開賭場，更幽默虧：「如果是賭場，我現在就是賭后了。」

丟丟妹近年因為直播賣海鮮，在網路上人氣爆紅，同時引來許多酸民謾罵，她用正面態度面對，笑說售後服務很重要，因此每次看到網友罵食材難吃，她就會去檢查網友是買什麼產品，結果幾乎發現網友根本沒有買過就開罵，讓她忍不住爆粗口：「你就沒有買過，他X的，但我回他是心平氣和，因為怕客人買到不好吃的東西。」

丟丟妹個性霸氣、率真，昨在現場任選「酸民」、「老公」、「韋禮安」等名牌放上人型立牌上砸毀宣洩，她笑指著「韋禮安」的名牌大笑問：「怎麼會有他。」憶起韋禮安之前上丟丟妹直播，不小心用「愛的小手」打到丟丟妹的臉，讓丟丟妹說：「這樣安排是要給我機會，回敬韋禮安嗎？」隨後也霸氣怒打，直誇：「真的很紓壓。」