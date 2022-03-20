48歲台語歌手楊惠絜，外型保養得宜，被網友封為美魔女，日前釋出新歌〈感謝有你〉，由13歲的楊博智與她對唱，楊博智受台灣教唱天后楊惠絜悉心指導，正在民視《台灣那麼旺》展露頭角，粉絲高達20萬人，楊惠絜近來工作忙得團團轉，卻不忘手把手一點一滴帶著楊博智，感情深厚。

楊惠絜說自己把楊博智視如已出，兩人情同母子，到現在博智還會跟她抱抱，過馬路時主動牽她的手，亦師亦母的關係，深受大家喜愛。她透露曾有過在繁忙的行程中，僅有的一點購物時間，跟楊博智約在超市，現場聽他的唱法和發聲，並不厭其煩的重覆教唱，因為太投入沒發現周圍不知何時擠滿粉絲，兩人害羞邊揮手邊微笑退場。

最有趣的一次是，楊惠絜正在內衣店購物，楊博智又十萬火急發問，楊老師只好請他和家人速速來現場，以解決疑難雜症，少年維特的楊博智到場後才發現場所特殊，還害羞跟楊惠絜說：「老師，我要跟你換邊。」

楊惠絜一時沒意會過來追問，楊博智口吃表示，想要面朝睡衣那櫃、而不要內衣那一面，讓楊惠絜才恍然大悟，直表示不好意思，但哭笑不得的同時，楊惠絜仍是立執教鞭，當下指導起楊博智，當同事們得知歌唱教室開到內衣店去了，也不可思議笑說：「太荒唐了！」