烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天在電視轉播的專訪中表示，烏克蘭數天內就會收到新運交的美國武器，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

丹尼洛夫說：「這批武器很快就會運抵烏克蘭，我們指的是幾天內。」

烏克蘭的盟友陸續空運大批武器，協助烏克蘭軍隊對抗俄羅斯入侵。俄羅斯則抨擊來自北大西洋公約組織（NATO）成員國家的這類武器支援。

此外，基輔（Kyiv）市政府19日發表聲明說，自從俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，首都基輔市總共有228人喪生，包括4名小孩，另有912人受傷。

路透社無法獨立證實前述傷亡數字。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，19日總共有6623人透過人道走廊從烏克蘭各城市撤離，較前一天成功撤離人數少很多。

提摩申科在網路貼文中表示，有4128人逃離受圍困東南部港市馬立波（Mariupol）。而18日當天，總共有9145人成功逃離烏克蘭各城市。（譯者：劉學源）1110320