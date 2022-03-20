俄烏戰爭至今已超過3周，戰事膠著，美國防情報局局長柏瑞爾擔心俄羅斯總統普丁會動用核武，並將核彈扔在基輔。前海軍艦長呂禮詩表示，「核三角」最重要的是，確保相互保證毀滅；俄羅斯進行這種「核訛詐」，已經不是第一次了，所以俄羅斯喊動用核武，其實是在嚇唬基輔。

呂禮詩19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「核三角」最重要的是，確保相互保證毀滅，只要你敢打我，我也一定讓你死，絕不可能讓我死你可以活。

呂禮詩指出，俄羅斯進行這種「核訛詐」，就是騙說要使用核彈，已經不是第一次了，俄羅斯經常保持這種方式進行威懾，但不會特別說「我不對你使用核武」。1月3日，核武俱樂部的中、美、英、法、俄5國，也是聯合國常任理事國，特別強調不率先使用核武，他們講的是這5國之間，那現在會不會對基輔使用核武呢？其實只是在嚇唬基輔。

呂禮詩甚至認為，俄羅斯的官兵對烏克蘭其實具有一定程度的善意，比如有一個烏克蘭老婆婆一直罵俄羅斯，俄羅斯軍人並沒有立刻扣板機把她殺了；其實他們一開始也是覺得，演習、受命作戰，盡量不要屠殺人。

呂禮詩覺得，現在有非常多歐美人去參戰協助烏克蘭，這些人在前線浴血，結果烏克蘭總統澤倫斯基卻說要和談，澤倫斯基還可以看到明天的太陽嗎？