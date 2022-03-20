0900: 英國首相強森（Boris Johnson）周六在保守黨的會議中說，俄羅斯總統普丁擔心莫斯科革命，而「徹底陷入恐慌」。他說：「為什麼他要侵略這個完全無辜的國家？他並沒有真正相信，烏克蘭會很快加入北約，他明白得很，並沒有要把飛彈放上烏克蘭領土的計畫。」

強森說，由於烏克蘭有新聞自由、選舉自由，民主和開放市場，普丁「嚇壞了」，他擔心烏克蘭模式是對他的「絕對譴責」。

0810:俄面對制裁要加強與陸合作 曝烏中立達成全面協議可止戰

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周六說，莫斯科希望，能就安全議題，還有烏克蘭同意中立，達成「全面協議」，以結束在烏克蘭的軍事行動。

俄軍重創烏克蘭東南部大城馬立波（Mariupol）

此外，據CNN新聞網報導，他認為，由於在西方公然破壞國際體系所依據的一切基礎之際，中俄這兩個大國需要思考，如何在世上繼續前進，而面對西方制裁，中俄合作將變得更強。

至於與拉夫羅夫聲明相呼應的，則是中國外交部副部長樂玉成周六在北京說，西方對俄羅斯的制裁越來越離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資産被無端剝奪。他並強調，中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。

儘管北京對俄烏戰爭表達關切，但卻沒有譴責莫斯科侵略。中國國家主席習近平周五在視訊會議中告訴美國總統拜登，「烏克蘭危機是我們不願意看到的」，有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益。

0730:莫斯科強將數千馬立波居民帶往俄羅斯

烏克蘭東南部大城馬立波（Mariupol）的市議會周六發布聲明說，俄軍強將當地居民帶往俄羅斯領土。據CNN新聞網報導，聲明中說，近1星期來，占領者非法從利沃別列日尼（Livoberezhny）區，還有運動俱樂部大樓的避難所，將好幾千名多數為婦孺的居民帶往俄境。