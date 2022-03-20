台灣觀眾紛紛敲碗的《華燈初上3》終於在今（18）日正式上線！從第一季媽媽桑蘇慶儀被殺害埋下伏筆，到第二季劇情推敲兇手，都讓劇迷們搶當名偵探柯南，試著推理出劇中可疑的兇手，《華燈初上》更是超越《天之驕女》、《黃金歲月》等八點檔，在《DailyView網路溫度計》的台劇網路口碑排行榜躍居冠軍寶座。

你看過超夯台劇《華燈初上》了嗎？

《華燈初上》為Netflix推出的台灣電視劇，由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等名演員領銜主演，以1980年代台北市中山區林森北路條通為背景，在媽媽桑蘇慶儀（楊謹華飾演）與羅雨儂（林心如飾演）一手創立的日式酒店「光」下，描寫與陪酒小姐們愛恨情仇的故事，三季分別聚焦在命案發生前的故事、挖掘兇手犯案動機與找出真正殺害蘇媽媽的兇手。

殺害蘇慶儀的兇手是誰？網友推測前三名：有可能是自導自演

隨著前兩季釋出16集影片，也讓觀眾在第三季前瘋狂尋找蛛絲馬跡，希望能搶先推理出殺人兇手，有鄉民曾在PTT台劇版以「華燈初上合理的兇手」為題，推敲主要兇手應該藏在主演名單內，並列出前三名可疑對象。

原PO認為第三名是「李淑華」，「第二季補上很多線索，像是強暴過往，感覺她跟蘇未明朗的互動還有很多，再加上颱風天看淹水、掃玻璃泥土、問子維江瀚來學校的事羅雨儂知不知道、買隨身聽給子維說是順便買的」，如果李淑華是兇手，原PO預估可能會拍警匪槍戰片。

第二名則是對蘇慶儀有愛慕之意的「何予恩」，原PO猜測偷拍的照片可能是故意製造機會讓王愛蓮拿走，「蘇太多作為可以激怒他，而且兇手應該會說謊，所以他在蘇最後一夜的證詞可能也是假的，有意想栽贓羅雨儂」。

原PO最後則透露蘇慶儀有可能自導自演想要大家背黑鍋，「從第一季自殺到第二季作死幾乎一直有在明示她敢不要命」、「愛子闖進她家前，她倒垃圾是往樓上走的，不知道是拍錯還是線索」，也讓原PO直言「我這輩子真的沒看過有誰家住公寓倒垃圾是往上走的」。

蘇慶儀有自殺可能？網友疑難度太高：怎麼把自己敲死捆一捆丟山上？

網友看完後也表示「大家都猜是自殺，這樣很無言呢」、「感覺花子有參與，但不是那種有意的，可能是弄傷？」、「蠻希望是蘇自殺的，但很難解釋怎麼把自己敲死再捆一捆丟山上」，也有網友認為「潘文成嫌疑蠻高的吧？那個任天堂找毒那裡怎麼看都怪怪的，還有是不是已經知道毒被送到Rose家才住到她家樓下的」、「我覺得是雅雅，警察問訊的時候總覺得她哭得很假」。

有眼尖網友則表示「倒垃圾的地方真的在頂樓」，因為亨利為找毒品曾支開房東說想看倒垃圾的地方，「不然房東、亨利怎麼會從頂樓走下來」，想知道真兇是誰，趕快追第三季就能知道你猜的人正不正確囉！

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