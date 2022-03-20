找到符合預算又理想的租屋處簡直比找到另一1半還難，租屋網站滑了又滑，怎麼都還是那幾間，看到都會懷疑這個真的能住人嗎？租屋通常都是一年起跳，如果輕易下訂，住到不好的就要一直忍受下去。

平常上班就已經夠累了，有個溫馨乾淨的小屋讓自己好好休息一下，難道就這麼難嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友們最不能忍受的「恐怖房屋」，大家趕緊來看看，避免踩到這些地雷！

No.10 違建

違章建築確實可以出租，但房客要面臨最大的問題就是在租賃期間因違建而拆除，頓時流離失所。若不想承擔這樣的風險，在看屋時一定要特別注意，最常見的違建就是頂加、重新隔間、夾層、陽台外推、加裝鐵窗等等。

若可以在簽約時，要求房東提出建物謄本或所有權狀，以確認房屋是否是違章建築，那會是更有保障的，而房東也有義務主動告知，之後出問題，可能還需要賠償房客。

No.9 高樓層沒電梯

為了省荷包，大多人都會選擇承租老公寓，通常都不會有電梯，光想到搬家就頭痛，平常上下班爬一趟樓梯就算了，最怕遇到忘記帶東西，還要重新走一次，如果沒有特別重要，乾脆就直接再買一個新的。

更有網友表示，因為自己是住在六樓頂加，底下沒有電鈴，每次拿包裹、拿外送都覺得很痛苦，若是朋友造訪，為了方便不下樓，還會從頂樓將鑰匙丟給一樓的朋友，奉勸各位沒有那個體力就不要承租。

No.8 塑膠板或空心牆隔音差

其實真的沒有想知道隔壁的夫妻有多恩愛，但是就是因為隔音太差，想不聽到都難，而這種狀況下，很有可能就是因為你們家隔間的建材是沒有隔音設計的，特別是塑膠和空心的。

不要說是鄰居，就連家人若生活作息不同，也很容易互相干擾，居住品質差還會影響到心情。若真的不小心租到這樣的房子，大家可以自行加裝吸音棉、吸音板，或是挑選木質家具或布料材質的家飾品，可以加強吸收空間中的噪音。

No.7 沒有對外窗

沒有對外窗，空氣不流通、採光也很爛，除了會有濕氣問題外，身心也會受到負面影響，大多數的網友都表示不能接受，寧願花點錢，住有窗的房間，不要為了省小錢而花大錢。

有許多過來人慘痛表示「太可怕，遇到火警怎麼辦？」、「就算個性再怎麼自閉不喜歡出門，真的不要以為沒對外窗你可以接受」、「不分晝夜，身體心理都變很差」、「比監獄還不如」、「對走廊開的窗有跟沒有一樣」、「住久會有異味」。

No.6 漏水

外面下大雨，裡面下小雨，滴滴答答地弄濕家具和物品真的很惱人！不論是牆面還是水管，還要額外花時間請師傅來修理，影響居住品質，會上榜也是情有可原。

如果能馬上處理好倒還行，最怕遇到房東遲遲不改善，基本上房東有修繕責任，若嚴重影響生活，可以先自行維修，再依收據或發票，要求房東負擔費用或從租金抵扣。最差的情況下，就是就是可以無償提前解約或是走上調解程序。

No.5 頂加鐵皮

頂加的房子大眾最常提到的問題就是夏熱冬冷，雖然房租便宜，但也要額外付出大量的電費。頂加的電通常都是另外接的，會比較容易跳電，漏水也很常見。

以安全考量上來說，頂加多為鐵皮搭建，無法防火又不容易逃生，若真的硬要住的話，要記得選隔間有放火的材質，租屋處也要有灑水器或滅火器。離隔壁房子棟距相近，易有外人入侵的可能，也建議請房東增設密碼鎖或內鎖 等安全措施。另外，頂樓加蓋多為早期的違法建築，很可能住到一半就有被拆除的風險。

No.4 濕氣重發霉長壁癌

台灣氣候潮濕悶熱，易滋生黴菌，對健康來說影響很大，不但會引發過敏、黴菌中毒，還有可能會造成支氣管炎、鼻炎等問題。不僅是健康，美觀及舒適度也會大受影響，家中太過潮濕就容易有異味、壁癌、發霉等狀況，就連衣櫃中的衣服都有可能會發霉。

要避免這些問題，就要注意通風，以及它的建材是否經過處理，盡量避免容易吸水份的密集板、塑合板。如果是獨立套房，要避免浴室的水氣外洩。

No.3 凶宅鬼屋

寧可信其有，不可信其無，根據很多網友以及房仲的經驗表示，真的有許多難以解釋的靈異現象發生，「窗簾在沒風的時候被吹到天花板上」、「明明是一個人住，睡覺時卻聽到有人在你耳邊細語」，諸如此類的怪事層出不窮，久而久之也容易造成精神上的壓力。

「凶宅」一般是指建築建築物內部的主要使用區域曾發生自殺或他殺等「非自然死亡」事件，若房東沒有主動告知，可以申請調解、甚至解除契約，簽約前也可以請房東擔保加註條文。

No.2 地下室

台北房價驚人，為了省荷包可能就會選擇租金較便宜的地下室，但這背後可能換來更多的代價以及開銷。地下室最大的問題就是沒光線、沒對流，就連抽的風都不是自然風，絕對要做好潮濕的心理準備，除溼、冷氣、抽風不能省，災害逃生安全性更是一大疑慮。

地下室的潮濕環境，恐造成黴菌大量孳生、多塵蟎害蟲，不通風的情況下，家具中的揮發性有機物也不易散，久居下來會造成身體的不健康，不見光的日子裡，也很可能造成心理疾病。

No.1 老舊髒亂沒整修

這完全是地雷中的地雷阿！腐敗脆化的木質衣櫃、碎裂的磁磚、厚重的灰塵，斑駁的牆面，如同廢墟般的荒涼破爛，不要說人了，可能連鬼都不想住進去！房東連整理都沒整理就想租人，這種心態日後肯定也會引起很多紛爭。

如果真的是逼不得已要承租，建議和房東商量好是否能夠維修或換新，不然就是自己一開始花一大筆錢，重新ＤＩＹ一遍，雖然可塑性很高，可以打造自己想要的樣子，但這過程也是相當累人，承租前絕對要三思呀！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」