洋基剛從藍鳥買來的捕手羅特維特（Ben Rortvedt）受傷了，距離這筆交易結束還不到1個星期。根據總教練布恩（Aaron Boone）所說，羅特維特是腹部斜肌1級拉傷，並且已經持續數個星期，他是被雙城賣掉之前就有傷，現在可能趕不上4月8日例行賽開季。

布恩說：「他在打擊時受到影響，所以我們讓他休息，避免形成他的長期問題，等幾天他能揮棒之後再來觀察，我們只剩兩個多星期，時間有點不夠。」羅特維特仍可以進行傳接球練習，暫時不能揮棒，預計休養5日。

洋基新球季的一號捕手是東岡（Kyle Higashioka），左打者羅特維特預計作為二號捕手。如果羅特維特趕不上開季，還有另一位左打的捕手布蘭特利（Rob Brantly）可以支援。

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好消息是從雙城買來的猛將唐納森（Josh Donaldson）狀況不錯，他20日在熱身賽首次登場就轟出全壘打，讓洋基終場以3-3戰平金鶯。唐納森表示，能把球轟個老遠當然很好，但這不是他現在專注的目標，最重要的是調整狀態和選球以迎接例行賽。

總教練布恩對於唐納森加盟可能沒有心理準備，就在兩隊交易的前日，布恩還想把三壘手厄薛拉（Gio Urshela）調往游擊，再把勒瑪修（DJ LeMahieu）安排到三壘。結果厄薛拉被賣到雙城換取三壘手唐納森，游擊問題還是沒有解決。