女星大S(徐熙媛)本月8日宣布再婚，對象是20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄，兩人先在南韓登記結婚，隔天他即以配偶身分跨海追愛飛抵台灣，今(3/20)隔離10天期滿，具俊曄立即前往大S居住的信義區豪宅，進行7天的自主隔離，也達成此行最大目的，時隔24年終於和新婚妻子大S再相會。

具俊曄凌晨自瀚寓酒店解隔離出關，在他還沒現身前，現場早有一名身高175公分左右的白衣男子等在飯店大廳，因相貌清秀、打扮時髦，讓媒體與守候直播的網友們紛紛猜測其身分，據《TVBS新聞網》報導，有知情人士揭露，白衣男名為「Ming」，是小S的助理，因姊妹倆關係緊密，也能算是大S的經紀助理，昨天特地被請託去接「姊夫」出關。

具俊曄解隔離，不只大S開心，小S也超級興奮，深夜在IG聽出一段熱舞模仿影片，高喊：「姐夫，小姨子以這支舞歡迎你」，模仿的曲目正是酷龍的代表作〈Bing Bing Bing〉，她用保鮮膜纏繞假裝光頭，特地換上白色寬鬆運動外套，嘴裡唱著疑似是非是的韓語歌詞，還來了段rap，最後故意說道：「歐爸撒浪嘿優（我愛妳），撒浪嘿熙媛優！」。

這段熱情的影片由小S的女兒掌鏡，看媽媽這樣表現一直在憋笑，而小S自己跳完也不禁覺得又好笑又怕，直喊：「我姊會殺死我，我姊會殺死我…」，隔著螢幕問大S：「姊應該不會怎麼樣吧？反正你們都已經那個了…結婚了」，這支模仿影片狂吸26萬讚。