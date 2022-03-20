今天是24節氣中的春分，白晝時間開始漸漸變長，氣象專家吳德榮表示，這周有2波鋒面報到，第一波鋒面在周二接近，中部以北有陣雨或雷雨，尤其是午後，周三鋒面通過，全台有雷雨及較大雨勢，北台灣轉涼下探16度，周四降雨趨緩，周五、六多雲時晴，接著第二波鋒面周六晚到，全台有雷雨，氣溫驟降。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周二（22日）鋒面接近，大氣不穩定度提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，尤其是午後；北台灣氣溫略降，約19至24度。周三（23日）鋒面通過，全台局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；北台灣轉涼，其他地區氣溫略降，周三清晨最冷，北台灣下探16度。周四（24日）全台各地仍有局部短暫雨的機率，降雨減緩、氣溫回升。

吳德榮表示，周五、六（25、26日）各地多雲時晴，漸暖如夏；由於下一波鋒面前大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨機率；周六晚上鋒面到，全台轉局部陣雨或雷雨，氣溫驟降，約21度。但春季天氣變化頻繁，期末模式模擬的能力降低，常有大幅度的調整，應注意。

至於今、明兩天天氣，吳德榮說，今日各地晴時多雲，東半部局部短暫雨。白天溫暖舒適，北部29度，中南部33度，東部30度、早晚涼，約17至19度。明（21日）日各地多雲時晴，白天溫暖微熱、早晚涼；水氣增多，西半部近山區午後及東半部偶有局部短暫雨機率。