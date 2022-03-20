一名50多歲的男子曾罹患腸躁症，3年後再因上腹痛就醫，始終找不出病因，最後發現他的肚子裡滿是腹水，緊急轉往大醫院，醫師一看「整個腹腔都是癌細胞」，已無法開刀，半年後過世。

腸胃科醫師蕭敦仁在《醫師好辣》指出，他看過一名50幾歲的病患，一開始因頻繁拉肚子就醫，確診大腸急躁症；3年後再回診，自述上腹部不舒服，有脹痛感。

由於患者易緊張，原本以為是胃食道逆流，但照了胃鏡沒看到異狀，加做大腸鏡也沒問題，開藥服用一直沒改善，「這時我們緊張了，趕快照超音波看一下」，蕭敦仁說，檢查發現患者的肚子有腹水，立即安排轉診。

經電腦斷層一掃，男子的胰臟長了一顆8公分腫瘤，外科醫師開刀驚見「整個腹腔都是癌細胞」，已無法開刀切除，半年後不幸過世。

蕭敦仁提醒，胰臟癌被稱為「癌王」不是沒有原因，因胰臟位置隱密，罹癌初期也沒有症狀。當出現不明原因腹痛，吃了藥未見改善，內視鏡又找不出問題，這時就要思考，是不是其他部位有狀況。