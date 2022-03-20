路透社報導，美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家東加王國奧霍努阿（Ohonua）南南西方約455.5公里今天發生地震，規模6.3。

美國地質調查所表示，地震震源深度10公里。地震發生後並未發布海嘯警報。

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