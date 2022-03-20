東加南方地震 美國地質調查所：規模6.3 08:382022/03/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家東加王國奧霍努阿（Ohonua）南南西方約455.5公里今天發生地震，規模6.3。 美國地質調查所表示，地震震源深度10公里。地震發生後並未發布海嘯警報。 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 #美國地質調查所 #規模6 #地震 #東加 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本福島7.4大地震後 東京一張俯瞰圖10萬人看呆：根本兩個世界 06:042022/03/17 生活 伊朗南部爆淺層地震 規模6.0 09:032022/03/17 國際 國家級警報大作！南投一晚連7震 23：23規模5.1地震 雲林嘉義4級 23:292022/03/19 生活 田中千繪返回日本遇強震 臉書30字曝現況 11:562022/03/17 娛樂 南投7連震地點全都一樣 鄉民看地圖嚇壞：震央若在旁邊更恐怖 01:012022/03/20 生活 日本新幹線出軌卻無人受傷 這兩項對策可能奏效 20:212022/03/19 國際 報紙轉型雜誌深度報導 蘆荻社區舉辦轉型發刊改版茶會 18:182022/03/19 寶島 日本福島強震超嚇人 半導體廠短暫停電 環球晶回應了 10:462022/03/17 財經 南投地震 雲林、嘉義震度4級尚無災情傳出 23:592022/03/19 社會 台中3級地震 盧秀燕：幸無災情通報 中捷無異常 00:012022/03/20 生活 日本岩手縣18日又震 與16日強震關聯暫不明 12:382022/03/19 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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