謝立琪（Kiki）畢業於北藝大美術系，憑校花級外貌經常登上PTT表特板，因曾穿著國旗比基尼拍照，被封為「國旗正妹」話題不斷，熱中分享生活，經常在社交平台上曬出性感辣照。日前她在FB張貼一張近乎一絲不掛的泡湯照，看似放送粉絲福利照，她卻做了一件事引發粉絲不滿，直言：「應該把毛巾拿開才對！」

17日她上傳一張絕美泡湯照，對著鏡頭甜甜一笑，配文寫道「冬天都過完了才來泡湯」呼應著身後的溫泉池背景。只見照片中，她畫上了濃豔的妝容，站在鏡頭前一件衣服都沒穿，大方展示火辣身材，讓粉絲看得都鼻血直流。發文中透露來到此地是為了轉換心情，只不過她卻用了一條關鍵灰色毛巾遮住三點，還在Hashtag寫下「該遮的都遮好了不用放大」釣足觀眾早已被養大的胃口。

這張照片上傳至IG後，在網路上引發暴動，同時吸引到了1.5萬人的目光前往點讚，不僅在留言區刷上了一排愛心，有人誇張地笑稱被辣到準備進行人工呼吸，有人則是開玩笑說道，基於禮貌「我絕對不會放大來看……絕對不會哦……我真的不會哦」甚至有人看到這張照片後，將矛頭對準她手上的毛巾，大笑說道「那張毛巾好礙事」、「這是不對的，應該把毛巾拿開」、「哥哥們那裡會看什麼點不點，是說毛巾拿久手會酸，要放下休息」引發粉絲不滿也笑壞眾人。