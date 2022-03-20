Pat Bev got ejected after shoving Serge Ibaka 👀 pic.twitter.com/fFI6nJEsXt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2022

灰狼20日在主場遭遇少了「字母哥」阿提托康波的公鹿，卻在首節爆發激烈衝突，引爆點是灰狼後衛貝弗利偷襲式猛推了公鹿前鋒伊巴卡，貝弗利和公鹿後衛喬治希爾同時遭到驅逐出場，不過灰狼最後仍以138比119痛宰公鹿，排名仍居西區第7。

整個衝突發生在首節還剩2分11秒，唐斯罰完球後，伊巴卡突然跟灰狼替補前鋒普林斯爆發口角衝突，貝弗利也從後方偷偷猛推伊巴卡，一旁的喬治希爾馬上幫隊友出氣，也推了貝弗利，雙方就在場上形成一團混亂，裁判趕緊介入架開。

結果貝弗利與喬治希爾同時被驅逐出場，伊巴卡也有一次技術犯規，隨後比賽仍被灰狼掌控，唐斯最後幫助灰狼拿下25分、11籃板及5助攻，愛德華茲也有25分、5籃板、4助攻與3抄截，羅素16分、9助攻，普林斯和雷德各有14分。

反觀公鹿少了膝蓋痠痛的阿提托康波，米德頓、布魯克羅培茲與康納頓各拿15分最高，哈勒戴14分、7助攻，葛雷生艾倫13分，目前公鹿44勝27敗，雖跟43勝26敗的七六人之間沒有勝差，卻因些許勝率差距，東區排名被七六人超越落居第3。