破案了！台88線掉鐵片砸死女教師 釀禍司機到案（警方提供）

62歲李姓老師本月17日凌晨，於台88線遭掉落的鐵片砸死，經警方調閱監視器畫面，抽絲剝繭，終於在19日下午3時許，確認肇事車輛為一名60歲侯姓駕駛，該鐵片為車輛的後軸前輔助鋼板座，侯男見警方上門時，才驚覺釀下大禍，警方後續將依過失致死罪將侯男函送法辦。

回顧此案，本月17日清晨6點50分許，在臺88快速道路上的一片自對向車道飛來的鐵片，砸破李姓駕駛的自小客車前擋風玻璃飛入車內，造成駕駛人當場死亡。

警方指出，事故發生後，分局立刻成立專案小組緝凶，積極調閱多處監視器、行車紀錄器影像，因該鐵片較為特殊，且當時段有多部大型車輛經過，偵辦過程有如大海撈針，為了告慰亡者，專案小組人員自案發後3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛，在19日15時許查獲該車及駕駛人，全案在3日內偵破，依過失致死罪移送屏東地檢署偵辦。

警方初步了解，肇事鐵片為車輛的後軸前輔助鋼板座，肇事駕駛為60歲侯姓男子，侯男當時是載貨前往大發工業區，回程行經台88線；侯男聲稱不曉得鋼板座掉落釀禍，且他是直到警方上門，才驚覺自己是凶手，相當錯愕之餘也感到自責。

62歲李姓老師本月17日凌晨，於台88線遭掉落的鐵片砸死，經警方調閱監視器畫面，確認肇事車輛為一名60歲侯姓駕駛，該鐵片為車輛的後軸前輔助鋼板座。（警方提供）