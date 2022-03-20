美女主播林佑之在主播台上專業、口條清晰，加上她擁有甜美臉孔和好身材，讓林佑之入行不久就圈粉無數，她還被網封為「辣妹主播」，而相當努力經營個人社群平台的林佑之，近日則曬出到宜蘭飯店慶生照，不吝嗇放送福利的她，更連續放送比基尼洗版，超胸畫面讓網全看傻了。

林佑之在日前（17日）過28歲生日，她當天到宜蘭飯店度假慶生之餘，林佑之也有感寫下：「幸福的28歲生日，享受春暖花開，還有來自花花跟蝴蝶的祝福」，壽星林佑之還開心分享：「去完無邊際泳池，立刻回房間泡湯 #一天又平安的過去了」、「剛到飯店的時候天很藍，但就在我換完泳衣之後雲就來了 哭哭」。

林佑之放送比基尼辣照。（圖／取材自林佑之Instagram）

不吝嗇展現好身材的林佑之，接著曬出多張比基尼泳裝照，只見林佑之辣穿暗紅色綁帶比基尼，豪秀E級上圍，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「比基尼辣辣 好性感」、「主播身材也保持太好」、「好大好圓啊」、「這一系列慶生文太吸睛」。

林佑之比基尼辣照大獲好評，她事後還幽默說：「謝謝大家的生日祝福，我的泳衣洗版結束了」。林佑之私下常以性感、艷麗穿搭，她也曾遭質疑「穿的沒有記者主播該有的樣子」，對此，林佑之責不禁感嘆：「上班的我沒有忘記本分，也並沒有靠粉絲牟利，就連業配、通告都沒接。我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子」，高EQ回應酸民質疑。