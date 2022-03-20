美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話，民進黨19日表示，拜登談話凸顯了美國對台承諾堅如磐石，呼籲中國應認真理解，盡速停止對台各種惡意挑釁與統戰行為。針對民進黨的聲明，有港媒觀察民進黨去年11月對拜習會的回應，認為這次蔡政府態度放軟，黑臉的角色改由民進黨扮演。

拜登與習近平18日晚通電話，討論俄烏局勢，習近平明白指出，烏克蘭危機是中方不願意看到的，國家關係不能走到兵戎相向這一步，中美要承擔應盡的國際責任。拜登強調，美國不尋求同大陸打「新冷戰」，也不支持台獨，更無意與大陸發生衝突。

不過，民進黨認為，拜習談話中涉及台灣部分，中國官方對外詮釋與美方公布說法有不小落差。民進黨稱，北京方面經常刻意扭曲美中談話內容，甚至在會談尚未結束時，就在官媒披露談話內容。這樣的作法不僅無助於緩和美中台關係，更讓台灣人民反感。

對於民進黨會後民進黨指「中國官方詮釋與美方說法有落差」，港媒《中評網》今（20日）報導指出，這代表這項對談對民進黨政府具有殺傷力，更顯示台灣擺脫不了被美國當籌碼的命運。

該評論也觀察到，去年11月習拜對話時，蔡政府態度強硬，但這次對話完後，黑臉角色反而由民進黨扮演，顯見綠營「親美抗中」大原則雖沒變，但官方已略有顧忌。