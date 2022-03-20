台語歌王羅時豐不僅擁有好歌喉，一直很有人氣的他也很受廣告商青睞，其中，替知名藥商拍攝的「斯斯」廣告更是每一代人都知道，而羅時豐近年走出舒適圈，不但在造型上大改造，還跨界嘗試網路新媒體，當起YouTuber，日前YT頻道上傳新片，頗負盛名的他回家鄉看看，還給商店布條簽名，沒想到被商家當成塗鴉還說「很難清」。

羅時豐進軍YouTube領域，讓年輕族群眼睛為之一亮，直呼不知大牛哥竟然這麼可愛逗趣，每次看影片都被逗樂，成果空前地好，而羅時豐也在YT頻道推出新企劃「巡羅車」系列，這次回到家鄉苗栗走走，工作人員有備而來，一開場就拿出他當年歌唱比賽冠軍的木頭匾額，上頭寫著「三義之光」醒目4字，直接變成本集題目，羅時豐則是看了不禁臉紅，直嚷嚷：「這樣很難看！很糗啦！」。

羅時豐在家鄉散步，經過了一家粉絲經營的客家菜館，店家在外頭懸掛了廣告布條，頻道製作人也就是羅時豐的姪子，就慫恿他在上面簽名，羅時豐不斷推辭，但最後拗不過姪子要求，只好簽下去，沒想到姪子在他簽好後，立刻於羅時豐的簽名旁邊補上「丟臉」二字，惡整歌王。

之後羅時豐採訪店老闆，原本從事體育教學的他（店老闆），因不捨爸媽把畢生心血的這間餐廳頂讓，所以接手做下去，讓羅時豐大為感動，沒想到在這個時刻，製作人搬出那塊「三義之光」的得獎匾額，假裝要頒給老闆，讓老闆錯愕不已，最後羅時豐帶著老闆去到廣告布條處，坦承剛剛未經同意就在上頭簽名，老闆竟然說：「簽成這樣，這很難清欸！」，老闆的爸爸看了也補槍：「叫他(羅時豐)賠！」，讓羅時豐瞬間慌到不行。