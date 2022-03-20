喜歡賞花的民眾們利用假日與家人朋友們，一起到台中享受這季節才有的自然美景。(台中市政府提供)

又到黃花風鈴木盛開的季節，每年3月台灣各地風鈴木就陸續綻放！台中地區以北屯區的廍子公園為每年賞花的熱門景點之一，豐原到三義的「三豐路」更是開車行經順道賞花的景點；喜歡賞花的民眾們利用春季無雨的時令，與家人朋友們一起到台中，享受這季節才有的自然美景。

台中市觀光旅遊局指出，大台中地區觀賞黃花風鈴木以北屯區的廍子公園最具代表性，周邊的景賢路、太順路兩側也有整排黃金隧道，且公園內設有綠籬迷宮及沙坑，非常適合親子共同出遊；如時間充裕還能順道前往鄰近情人橋遊憩或大坑風景區健行，也可至大坑溫泉泡湯嚐美食。

此外，大坑風景區附近有米其林必比登推薦的美食甕缸雞，以龍眼木燻烤放山土雞，皮薄肉質軟嫩又多汁，不論色澤香氣都讓人口水直流，是當地赫赫有名的美食；觀旅局建議，民眾賞花後不妨前往享用大快朵頤一番。

賞花達人陳懷仙說，北區台中公園也可欣賞風鈴木美景，民眾可搭火車或公車前往，園內綠草如茵、林木搖曳，是台中市歷史最悠久的公園；有許多古蹟如湖心亭、砲台山、望月亭等，還能享受划船的樂趣。賞花後遊客可前往鄰近一中街商圈、中華路夜市、台中第二市場等消費品嚐美食，輕鬆度過美好的一日。

南屯區文心森林公園交通位置便利，可搭乘捷運前往，除賞花外園內有溜冰場、兒童遊戲區、寵物活動區等，還有大片綠地可供戶外野餐，相當適合在此度過一整天。