前大使介文汲。（資料照片）

習近平與拜登18日舉行視訊通話，根據新華社報導，拜登表示「四不一無」；而白宮新聞稿中涉台議題則僅只有一行字：「（拜登）總統重申美國對台政策沒有改變，並強調美國繼續反對任何單方面對現狀的改變。」前大使介文汲解讀，照過去的例子，他們談的內容要「兩個加起來」，沒有互減。

中美元首18日舉行視訊通話，提及台海問題。據中國大陸官媒新華社報導，拜登表示，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

不過，白宮公布的習拜通話新聞稿中，有關涉台議題只有一行字：「（拜登）總統重申美國對台政策沒有改變，並強調美國繼續反對任何單方面對現狀的改變。」

對此，前大使介文汲19日在《少康戰情室》解讀，照過去的例子，他們談的內容要「兩個加起來」，沒有互減。

介文汲指出，美國事實上這篇新聞稿措辭非常溫和，拜登講3點，第一是拜登向習近平「解釋」，如果中國提供物質援助，會產生什麼意涵和後果；「這在我們外交上看起來是很『中性』的」。第二，拜登強調支持對俄烏危機用外交方式處理。第三，拜登重申美國對台政策未變，美國繼續反對任何單方面對現狀的改變。

介文汲認為，雙方各有重點與立場表達，這場談話氣氛沒有那麼壞，原因可能是楊潔篪和蘇利文已經大吵一架，吵了7小時，這兩個領袖級的保持風度，不過各有所求。

介文汲直言，可以看出來，大陸從俄烏問題想到台灣問題，且大陸稱「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視」，這段語氣蠻強的，所以這場談話各有所圖。

「我比較驚訝的是」，介文汲強調，拜登對習近平講的措辭，跟他幕僚講的，強度弱非常多。