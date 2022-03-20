邁阿密馬林魚出手簽下了世界大賽MVP「太陽能」索勒（ Jorge Soler），大聯盟官網20日報導，索勒的合約是3年3600萬美元（新台幣10.2億），在前兩季都有權逃脫重回自由市場。來自古巴的索勒拿過兩次世界大賽冠軍，首次是2016年的小熊，再來是2021年的勇士（世界大賽MVP）。

索勒生涯起步於小熊，雖然力量強大但是傷病也多，導致成績非常不穩定。表現最佳的球季是2019年，他在皇家繳出48轟、117打點，勇奪美聯全壘打王。接著在疫情爆發的2020年，他的戰力跟著球季長度一起縮水，變成一個普通的打者。2021年他表現更差了，打擊率跌破兩成，因此被皇家賣給勇士。

轉隊到勇士之後索勒忽然又變得神勇，打擊三圍全面飆升，幾乎重返2019年的狀態，特別是在世界大賽3支全壘打皆是「超前轟」，成為史上第2位獲選世界大賽MVP的古巴球員。

索勒2011年從古巴出逃至海地，隔年進入大聯盟，以怪力著稱。官方統計他自2019年至今有43支全壘打轟到420呎之外，是全聯盟最多，他的問題在於看球的能力比較差，容易揮空棒。另外索勒也不擅長防守（右外野），得利於新版勞資協議，國聯球隊例如馬林魚也可使用DH指定打擊。