今年的春分在3月20日的晚上23時29分交節氣，以《風水學》陰陽五行的角度來看，24節氣之中的春分和秋分，是陰陽的分界線，這兩天都是日夜均等的一天，意即陰陽二氣均分。運勢命理專家柯柏成認為，天地間陰陽二氣的消長，自然會影響到萬物的陰陽波動，人的運勢也自然會發生變化，這個時間點是調整運氣的好時機。

柯柏成表示，傳統民俗中，這一天交節氣後，可以在隔日的早上採集春分水，就是天上落下的雨水或是花草樹葉上的露水，民俗傳說中這種春分水點一滴在額頭上就可以開啟智慧，如果哪裡痠痛點一滴也能消除病情，想懷孕的也可以用春分水點在肚臍四周，有利懷孕。

根據《帝京歲時紀勝》記載：「春分祭日，秋分祭月，乃國之大典，士民不得擅祀」原則上古代皇家春分祭日、秋分祭月，這是國家重大的祭典，一般民眾不可以自己隨便拜，但現在這個時代已經沒有皇室了，因此想改運的可以試看看這一天祭日。

祭日可選在3月21日早上5-7點卯時，寓意讓你「卯到」，只要面對太陽雙手合十，默默許願即可，向太陽神清楚表達今年的願望，想求財、升官、懷孕、學業考試等都可以向太陽神祈禱，來啟動轉運契機。過去這是皇家專屬的大典，功效和神秘性更勝於民間風俗。